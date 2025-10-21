Deviza
félvezetőipar
csipgyártó
sanghaji tőzsde
IPO
Kína

Tőzsdén edződik meg a kínai-amerikai csipháború egyik főszereplője

Gigantikus IPO-t készítenek elő Kínában: az állami hátterű memóriacsip-gyártó CXMT megy hamarosan a sanghaji tőzsdére 42 milliárd dollár értékeltséget megcélozva. Az amerikai–kínai technológiai háború miatt kényszerűségből önellátásra átálló kínai félvezetőipar egyik kiemelt szereplője közel hatmilliárd dollárt is besöpörhet, amit fejlesztésekre és beruházásokra költene majd.
Kriván Bence
2025.10.21, 15:34
Frissítve: 2025.10.21, 15:50

Alapításának tízéves évfordulóját részvényeinek tőzsdei bevezetésével (IPO) ünnepli majd a kínai csipgyártás egyik zászlóshajója. A ChangXin Memory Technologies (CXMT) megkezdte már az előkészületeket a gigantikus ügylethez, melyre a Reuters információi szerint a jövő év első negyedében kerülhet sor, s amelyet várhatóan 42 milliárd dolláros piaci értékelés mellett hajtanak végre. 

kínai tőzsde Sanghaj CXMT IPO
A sanghaji tőzsdén jegyzett kínai félvezetőipari részvények átlagosan 49 százalékkal drágultak az idén / Fotó: AFP

S nem a hongkongi, hanem a sanghaji tőzsdén, ami az érdeklődők körének mesterséges szűkítését eredményezi a külföldi intézményi befektetők távoltartásával, illetve korlátozásával. Vállalatközeli források szerint 2,8–5,6 milliárd dollár közötti összeget vonnának be részvényeik eladásából. 

Kínai tőzsdét céloz meg a kínai csipgyártó – kínai szervezésben

Egy harmadik informátor 4,2 milliárd dolláros IPO-t vetített előre azzal, hogy a dokumentációt már novemberben benyújtják az illetékes hatósághoz. Az IPO szervezésével az állami vállalat értelemszerűen állami tulajdonú befektetési bankokat, így a China International Capital Corporationt és a CSC Financialt bízta meg. 

Az időzítés mindenesetre optimális, a kínai félvezetőipar az amerikai technológiák és high-tech termékek egyre szigorúbb importkorlátozása miatt kénytelen volt a saját lábára állni, s ez igencsak jól sikerült neki, 

erre példa az Amerikából kiebrudalt a Huawei intelligens csipjeinek bombasikere. Ahogy a CXMT piaci fogadtatása is minden bizonnyal sikeres lesz, hiszen a kínai csipgyártás megerősödését jól jelzi a félvezetőipari részvények árfolyammozgását lekövető CSI CN iparági index 49 százalékos idei szárnyalása.

Peking egyértelmű célja, hogy a CXMT-t feltegye a memóriacsip-gyártók világtérképére, ahol

  • a japán,
  • a dél-koreai
  • és az amerikai

vállalatok dominálnak. A CXMT piacvezető Kínában a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) gyártásában, ezeket a csipeket főként mobil eszközökben, adatközpontokban és számítógépekben használják, s kínálatuk azután kezdett el csökkenni, hogy a csipgyártók egy része a mesterséges intelligencia (MI) igényeire szabott csipek gyártását preferálta, ezzel utat nyitva például a CXMT előtt termelésének és exportjának a növelésére.

A kínai csipgyártás az amerikai technológiai korlátozások közepette is dinamikusan fejlődik / Fotó: AFP

Emellett a CXMT is új utakra „téved”, s a piacvezető dél-koreai Samsunghoz és SK Hynixhez hasonlóan jelentős összegeket fordít a nagy sávszélességű memóriák (High Bandwidth Memory, HBM) fejlesztésére. 

Milliárdokat költ a CXMT a versenyképességének növelésére

Ez egy speciális DRAM-típus, amely kulcsfontosságú a csúcsminőségű processzorok, például az Nvidia grafikus feldolgozóegységeinek működtetéséhez, ezáltal a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásához.

Kína számára az MI-fejlesztések miatt kulcsfontosságú a HBM-csipek házon belüli gyártása, 

mivel az Egyesült Államok tavaly decemberben megtiltotta az ilyen technológia átadását kínai vállalatoknak, hogy biztosítsa fölényét az MI-szektorban. A CXMT évi 6-7 milliárd dollárt költ félvezetőipari kutatás-fejlesztésre és az ezzel kapcsolatos beruházásokra, a cég jövőre adja át a sanghaji HBM-csipgyártó üzemét, melynek kapacitása az SK Hynixének az egyötöde lesz.

Diplomáciai patthelyzetbe keveredett az államosított csipgyártó

A holland állam a közelmúltban lefoglalta a kínai tulajdonú csipgyártót, mire Peking exporttilalommal válaszolt – a vita most a globális autógyártást fenyegeti. Néhány napon belül személyesen egyeztet a holland gazdasági miniszter a kínai kormány egyik vezető tisztviselőjével a Nexperia-ügy rendezéséről.

