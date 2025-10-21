Tőzsdén edződik meg a kínai-amerikai csipháború egyik főszereplője

Alapításának tízéves évfordulóját részvényeinek tőzsdei bevezetésével (IPO) ünnepli majd a kínai csipgyártás egyik zászlóshajója. A ChangXin Memory Technologies (CXMT) megkezdte már az előkészületeket a gigantikus ügylethez, melyre a Reuters információi szerint a jövő év első negyedében kerülhet sor, s amelyet várhatóan 42 milliárd dolláros piaci értékelés mellett hajtanak végre.

A sanghaji tőzsdén jegyzett kínai félvezetőipari részvények átlagosan 49 százalékkal drágultak az idén / Fotó: AFP

S nem a hongkongi, hanem a sanghaji tőzsdén, ami az érdeklődők körének mesterséges szűkítését eredményezi a külföldi intézményi befektetők távoltartásával, illetve korlátozásával. Vállalatközeli források szerint 2,8–5,6 milliárd dollár közötti összeget vonnának be részvényeik eladásából.

Kínai tőzsdét céloz meg a kínai csipgyártó – kínai szervezésben

Egy harmadik informátor 4,2 milliárd dolláros IPO-t vetített előre azzal, hogy a dokumentációt már novemberben benyújtják az illetékes hatósághoz. Az IPO szervezésével az állami vállalat értelemszerűen állami tulajdonú befektetési bankokat, így a China International Capital Corporationt és a CSC Financialt bízta meg.

Az időzítés mindenesetre optimális, a kínai félvezetőipar az amerikai technológiák és high-tech termékek egyre szigorúbb importkorlátozása miatt kénytelen volt a saját lábára állni, s ez igencsak jól sikerült neki,

erre példa az Amerikából kiebrudalt a Huawei intelligens csipjeinek bombasikere. Ahogy a CXMT piaci fogadtatása is minden bizonnyal sikeres lesz, hiszen a kínai csipgyártás megerősödését jól jelzi a félvezetőipari részvények árfolyammozgását lekövető CSI CN iparági index 49 százalékos idei szárnyalása.

Peking egyértelmű célja, hogy a CXMT-t feltegye a memóriacsip-gyártók világtérképére, ahol

a japán,

a dél-koreai

és az amerikai

vállalatok dominálnak. A CXMT piacvezető Kínában a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) gyártásában, ezeket a csipeket főként mobil eszközökben, adatközpontokban és számítógépekben használják, s kínálatuk azután kezdett el csökkenni, hogy a csipgyártók egy része a mesterséges intelligencia (MI) igényeire szabott csipek gyártását preferálta, ezzel utat nyitva például a CXMT előtt termelésének és exportjának a növelésére.