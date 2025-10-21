Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.59 +0.14% CZK/HUF16.02 +0.01% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.59 +0.14% CZK/HUF16.02 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
árupiac
arany
árfolyam

Ennyi volt a nagy aranyrali, vagy átmeneti korrekció történt? – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Időszerű volt már egy szünet a nemesfém ralijában. A kérdés most az, hogy a szárnyalás végét látjuk, vagy csak egy pillanatnyi megtorpanást az arany árfolyamában.
K. B. G.
2025.10.21., 15:47

Az idei év eddigi szédületes ralija után, kedden négy éve nem látott mértékben zuhant az arany árfolyama, miután enyhülni látszik az amerikai–kínai feszültség, és a technikai indikátorok túlvettségről tanúskodnak.

Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, aranytartalék, Kína
Csúcsot csúcsra halmozott az elmúlt hónapokban az arany / Fotó: Shutterstock

Túlvett volt az arany – merre tovább? 

Miután a nemesfém hétfőn 4381,52 dolláros unciánkénti ára új csúcsot jelentett, kedden 3,8 százalékot esett az árfolyam. Ez persze lehet, hogy csak egy megtorpanás, miután az olyan technikai indikátorok, mint a relatív erő (RSI) már egy ideje túlvettségről tanúskodtak. Az arany eséséhez a dollár erősödése is hozzájárulhatott, hiszen az más devizákban növelte a nyersanyag árát – írja a Bloomberg

Az arany árfolyama azért még az esés után is több mint 60 százalékos pluszban van idén.

Az arany és más nemesfémek, mint menekülőeszközök népszerűsége is csökkenhetett, miután a jövő héten személyesen is találkozik Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, amitől a két szuperhatalom közötti kereskedelmi feszültség enyhülését várják a piacok. További tényező lehet az indiai szezonális kereslet apadása is.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Budapesti békecsúcs

Budapesti békecsúcs: közös tizenkét pontos javaslattal készül az EU és Ukrajna - itt vannak a részletek

Közös javaslattal készül Ukrajna és az EU, amelyben a jelenlegi frontvonalak mentén vetnének véget az orosz-ukrán háborúnak.
10 perc
kancelláriaminiszter

Gulyás Gergely „még életben van" , de nem akar mindennap kormányinfót – végleg pontot tett Varga Judit visszatérésére a miniszter

Nem gondolja úgy Gulyás Gergely, hogy csökkent volna az évek során a kormány teljesítménye, csak a mostani gazdasági környezet miatt nehezített a pálya.
5 perc
LLM

Az agyrohasztó tartalmak még a mesterséges intelligenciát is elbutítják

A modellek képzése során használt adatok minősége kulcsfontosságú, és a modellek sosem gyógyulnak ki teljesen a túl sok webszemét okozta károsodásból.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu