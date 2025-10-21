Ennyi volt a nagy aranyrali, vagy átmeneti korrekció történt? – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Az idei év eddigi szédületes ralija után, kedden négy éve nem látott mértékben zuhant az arany árfolyama, miután enyhülni látszik az amerikai–kínai feszültség, és a technikai indikátorok túlvettségről tanúskodnak.

Csúcsot csúcsra halmozott az elmúlt hónapokban az arany / Fotó: Shutterstock

Túlvett volt az arany – merre tovább?

Miután a nemesfém hétfőn 4381,52 dolláros unciánkénti ára új csúcsot jelentett, kedden 3,8 százalékot esett az árfolyam. Ez persze lehet, hogy csak egy megtorpanás, miután az olyan technikai indikátorok, mint a relatív erő (RSI) már egy ideje túlvettségről tanúskodtak. Az arany eséséhez a dollár erősödése is hozzájárulhatott, hiszen az más devizákban növelte a nyersanyag árát – írja a Bloomberg.

Az arany árfolyama azért még az esés után is több mint 60 százalékos pluszban van idén.

Az arany és más nemesfémek, mint menekülőeszközök népszerűsége is csökkenhetett, miután a jövő héten személyesen is találkozik Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, amitől a két szuperhatalom közötti kereskedelmi feszültség enyhülését várják a piacok. További tényező lehet az indiai szezonális kereslet apadása is.