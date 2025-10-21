Deviza
Csak nem tud kikecmeregni a válságból Szlovákia: nagy feladatot vállalt magára a büdzsé – ez kihívás lesz Ficóéknak

Deficitcsökkentő költségvetést hagyott jóvá a pozsonyi parlament 2026-ra. Szlovákia az elmúlt hetekben konszolidációs csomagot is bejelentett. A jövő évi büdzsében kevésbé ambiciózus a deficitcsökkentés.
VG/MTI
2025.10.21, 16:01
Frissítve: 2025.10.21, 16:56

Jóváhagyta a pozsonyi törvényhozás Szlovákia 2026-os évi költségvetését kedden. A jövő évi büdzsé az idei évre tervezettnél alacsonyabb, 4,1 százalékos GDP-arányos hiánycélt vetít előre. A költségvetést a hármas szlovák kormánykoalíció összes – szám szerint 79 – képviselőjének igen szavazatával, 66 nem ellenében hagyta jóvá a 150 fős pozsonyi törvényhozás, amelynek 145 képviselője vett részt a voksoláson – adta hírül a TASR szlovák hírügynökség. A szlovák kormány által nem egész két hete jóváhagyott dokumentum néhány kormánypárti módosítással került jóváhagyásra. Ezek az egészségügyi tárca büdzséjének jövő évi csökkentését, valamint a közkiadások felső határának csökkentését érintik a következő három évben.

Slovakia,Economic,Downturn,Red,Negative,Neon,Line,Light.,Business,And Szlovákia gazdaság GDP infláció recesszió visszaesés
Szlovákia gazdasága nehéz helyzetben, deficitcsökkentő költségvetést hagyott jóvá a parlament / Fotó: Shutterstock

A 2026-os évi költségvetés 4,1 százalékos hiánycélja 0,6 százalékponttal alacsonyabb, mint az idei évre tervezett 4,7 százalékos GDP-arányos hiánycél. A most elfogadott büdzsében kevésbé ambiciózus a deficitcsökkentés, mint egy évvel korábban, amikor 1,3 százalékpontos volt a hiánycsökkentés.

Szlovákiában a költségvetés deficitje a 2020-ban elért 9,68 százalékos rekordot követően többnyire csökkenő tendenciát mutatott. A deficit 2021-ben közel 8 százalék, 2022-ben mintegy 5 százalék, 2023-ban 6 és fél százalék, 2024-ben 5,8 százalék volt, az idén pedig a pénzügyminisztérium szerint a tervezettnél némileg magasabb szinten marad, és várhatóan 5 százalék lesz. A jövő évi költségvetés 2028-ra számol a hiány 3 százalék alá szorításával, 2027-ben pedig 5 százalék körüli, vagy további konszolidációs intézkedések elfogadása esetén még alacsonyabb hiánycélt vetít előre.

A kedden elfogadott dokumentum a bevételi és kiadási oldalon is magasabb összegekkel számol, mint az idén.

A közigazgatás

  • teljes jövő évi bevételét 62 milliárd euróban,
  • az összes kiadását 67,9 milliárd euróban,
  • hiányának számszerű összegét pedig 5,9 milliárd euróban állapítja meg.

A dokumentum az állami költségvetésben

  • 2026-ban 27,8 milliárd euró bevétellel,
  • a kiadási oldalon pedig az ideinél alacsonyabb, 33,5 milliárd euró kiadással számol,
  • ennek alapján a költségvetési hiány számszerűen 5,8 milliárd euró lesz.

A költségvetés több szegmensben a kiadások csökkentésével számol, így az állami, infrastrukturális és lakhatási befektetések terén is. Kevesebbet kap majd az állami büdzséből az agrárium, az önkormányzatok és az állami hivatalok is. A költségvetés tervezete szerint jelentősen emelkedtek volna a közegészségügy fenntartására szánt kiadások, de egy módosítás által ezek összegét 622 millió euróval 2,7 milliárd euróra csökkentették. Ellenben az ideihez képest emelkednek jövőre a védelmi kiadások, azok összege 2,88 milliárd euró lesz, ami megegyezik a NATO-kötelezettségekkel összhangban lévő 2 százalékos GDP-arányos vállalással.

 

Megszorításokkal is megpróbálkoztak Ficóék

A jövő évi költségvetés deficitcsökkentési céljának eléréséhez a pozsonyi törvényhozás szeptemberben egy konszolidációs csomagot is jóváhagyott, amely az idén már a második, a jelenlegi kormány részéről pedig sorban már a harmadik hasonló intézkedés volt. Míg a korábbi két csomag főként a vállalatokat és nagyobb piaci szereplőket érintette, a legutóbbi mintegy 2,7 milliárd euró értékű intézkedéscsomag már szélesebb körű volt. Többek között megemelték az egészségbiztosítási járulék mértékét, az egyéni vállalkozók által fizetendő járulék kivetési alapját, bevezetésre került a bérek progresszív adója, befagyasztották a 13. havi nyugdíjak összegét és számos intézmény esetében a béreket is, csökkentették a munkanélküli-segélyek összegét, növelték a nem életbiztosítások adójának arányát, valamint eltöröltek néhány munkaszüneti napot is.

A szlovák pénzügyminisztérium adatai szerint az ország GDP-arányos államadóssága az idei év végére 61,5 százalékra emelkedik a tavalyi 59,3 százalékról. A jóváhagyott költségvetés szerint a GDP-arányos államadósság jövőre is emelkedni fog, a tervek szerint 62,8 százalékra, az államadósság a dokumentum szerint 2028-ban a GDP 64 százalékának szintjén fog stabilizálódni. Az idei költségvetésben ezt még 60 százalékos szinten feltételezték.

