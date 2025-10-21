Deviza
Új dizájn, régi értékek: a lakástakarék-piac óriása arculatváltással üzeni, hogy továbbra is az otthon az alap

A közel három évtizede működő pénzintézet ma már nemcsak megtakarítást, hanem hiteleket, ingatlanközvetítést, felújítási és energetikai megoldásokat is kínál ügyfeleinek – mindezt az MBH Bank támogatásával. Megújult logóval és új vizuális arculattal lép piacra a Fundamenta-Lakáskassza, hogy tükrözze átalakulását egy 360 fokos lakhatási szolgáltatóvá.
VG
2025.10.21, 15:40
Frissítve: 2025.10.21, 15:56

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kedden bejelentette, hogy új logóval és friss márkaarculattal erősíti piaci pozícióját a hazai lakástakarék-piacon. A vállalat célja, hogy vizuálisan is megjelenítse: mára a teljes lakhatási folyamatot lefedi, a pénzügyi tervezéstől a megvalósításig.

Young,Hispanic,Couple,Doing,Heart,Symbol,With,Fingers,And,Holding Fundamenta
Megújult logóval és új vizuális arculattal lép piacra a Fundamenta-Lakáskassza, hogy tükrözze átalakulását egy 360 fokos lakhatási szolgáltatóvá / Fotó: Krakenimages.com

Az új embléma központi eleme egy ház szimbólum, amely egyszerre jelképezi az otthon biztonságát és a vállalat szolgáltatási portfóliójának bővülését. A logóban megjelenő négy tégla a Fundamenta alapértékeire utal – megbízhatóság, szakértelem, minőségi ügyfélkiszolgálás –, miközben a fejlődést és a stabil építkezést is szimbolizálja.

Morafcsik László, a Fundamenta vezérigazgatója szerint a megújulás mögött tudatos stratégiai átalakulás áll:

A Fundamenta mindig is az otthonteremtés biztonságát és stabilitását képviselte. Az új logóval azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ma már teljes körű megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek – a lakáscélú megtakarítástól a hitelen át az ingatlanközvetítésig és energetikai korszerűsítésig.

A Fundamenta 2024-ben került az MBH Bank többségi tulajdonába, ami új lendületet adott a termékfejlesztésnek.

A vezérigazgató szerint a tulajdonosváltás kézzelfogható előnyöket hozott:

  • a Fundamenta ügyfelei szélesebb banki termékpalettához férhetnek hozzá;
  • miközben a cég megőrizte független, szakosított hitelintézeti státuszát.

Fundamenta: a minőség és az innováció prioritás

A vállalat országosan több mint 1300 fős Személyi Bankár-hálózattal dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy a pénzügyi tanácsadás akár otthon, személyre szabott formában történjen. Ez a személyes kapcsolattartás és az ügyfélközpontú kiszolgálás hozta meg a cégnek 2024-ben és 2025-ben is a Kiváló Kiszolgálás Díjat.

Az új arculat bevezetése 2025 októberében indult, elsőként a digitális csatornákon. A Fundamenta szerint ez nemcsak vizuális frissítés, hanem egyértelmű üzenet is: a vállalat a jövőben is a minőségi ügyfélélményt és az innovatív lakhatási megoldásokat helyezi középpontba.

Tovább növeli tulajdonrészét a Fundamentában az MBH Bank

Az MBH Bank felvásárolta a Generali Biztosító Zrt. 14,88 százalékos Fundamenta-tulajdonrészét. Az MBH Banknak így már 91,23 százalékos részesedése van a Fundamentában.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

