50 bázisponttal tovább szigorított a Magyar Nemzeti Bank, miután 7,25 százalékos kamat mellett hirdette meg az egyhetes betéti tenderét. A jegybank utoljára június 2-án emelt 30 bázisponttal, azóta viszont történelmi mélypontra süllyedt a hazai fizetőeszköz, kedden 403 forintot is kértek egy euróért. Emiatt elemzők is szorgalmazták, hogy az MNB-nek is határozottabb lépéseket kellene tenni, főleg, hogy az inflációs várakozások a jelenlegi 9-10 százalékos sávból egyre inkább a lélektani határnak is számító 10 százalék fölé kúsznak éves átlagban.

Fotó: Shutterstock

Az MNB-n a nyomás főleg azok után erősödött, hogy Virág Barnabás alelnök még május elején a VG által szervezett konferencián arról beszélt, hogy az agresszív szakaszból fokozatosság felé kíván elmozdulni a jegybank a monetáris szigorítás terén, ugyanakkor a negatív meglepetésnek számító májusi amerikai inflációs adatok után egyre kevésbé tartható ez az álláspont.