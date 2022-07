A fiatalok nagyjából fele az év közbeni lakhatási költségekre teszi félre a diákmunkából származó jövedelmét, 40 százalékuk pedig külföldön is kipróbálná magát a nyáron – derült ki a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet és a Műegyetemi Hallgatói Kft. munkatársai által készített felmérésből. A kutatásban arra is rákérdeztek a résztvevőknél, hogy milyen elvárásokkal rendelkeznek, de külön kitértek az önkéntes munkavállalásra és a feketemunka megítélésére is.

A diákok munkavállalása mögötti motivációk, az azzal kapcsolatos elvárások és a külföldi munkavállalási preferenciák voltak a főbb mozgatórugói annak az online kutatásnak, amelyet több száz 16 és 24 év közötti, aktív jogviszonnyal rendelkező tanuló töltött ki a nyári szünetet megelőző egy hónapban. Orbán Balázs, a felmérést végző Műegyetemi Hallgatói Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy több mint huszonöt éve szervezik a Műegyetemi Állásbörzét, ez alatt az idő alatt megismerték a hallgatói szokásokat, kiállítóik igényeit és a partnereiket.

Fontos a fiataloknak, hogy maradjon szabadságuk is a nyáron

A diákmunka-vállalás legfőbb motivációja a pénzkereseti lehetőség (5-ös skálán 4,6), amelyet a jövőépítési célok követnek, mint például a tapasztalatszerzés, a függetlenedés és a karriertámogatás. Barabás Zoltán, a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet elnöke az eredményeket sorolva kifejtette, hogy a többség a lakóhelyéhez nagyon közel eső helyen szeretne munkát vállalni, a lakóhelytől ingázással sem megközelíthető munkát csak akkor vállalnának a fiatalok a munkáltató biztosít szállást is.

A megkérdezett fiatalok valamivel több mint fele részmunkaidős munkát vállalna szívesen a nyáron, de a heti 10 órás munkakört vagy annál kevesebbet alig 2 százalékuk preferálja. Kétharmaduk felelt úgy, háromtól nyolc hétig terjedő munkavállalásban gondolkodik, tehát megállapítható, a fiataloknak fontos, hogy legyen egy kis szabadságuk is a nyáron

– értékelt.

A takarítás a legkevésbé preferált munkatípus

A legtöbb diákmunkás minimum 1500 és 2000 forint közötti órabért vár el, az 1000 forintos vagy annál alacsonyabb órabért elfogadhatatlannak tartják.

Kiderült az is, hogy az éjszakai és a korán keléssel járó munkák kevésbé népszerűek (38,1 és 45,9 százalék), a többség (62,3 százalék) pedig a speciális időszakok közül a hét végi munkát vállalná szívesen. A legtöbben irodai munkakörben szeretnének elhelyezkedni (75,8 százalék), ami a minta jellegéből is adódhat (zömében felsőoktatásban tanulókat kérdeztek). A szórakoztatóipar is népszerű, azon belül a fesztiválok és a hoszteszkedés. A fizikai jellegű munkák kevésbé kedveltek a megkérdezettek körében, a legkevésbé preferált munkatípus a takarítás, azt a gyári munka és a fűnyírás követi – közölte Barabás Zoltán.

Diákmunka a Fedett Uszoda és Termálfürdőben. Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A válaszadó fiatalok kis része tartozik azok közé (23,4 százalék), akik csak hivatalosan bejelentett munkát vállalnának. A többségnek (48,8 százalék) nem elvárás a részbeni bejelentés sem. A feketemunka elfogadottsága némi aggodalomra ad okot, ugyanis hiába is ígérnek adott esetben magasabb fizetést a diákoknak a munkaadók, jogilag nincsenek védve, és a helyzet áldozataivá válhatnak

– mondta Orbán Balázs. A nyári diákmunkával megszerzett jövedelmet vagy annak egy részét a válaszadó fiatalok 45,1 százaléka szórakozásra költi, de a többség valamilyen konkrét céllal vagy cél nélkül részben vagy egészben félre is teszi. Legnépszerűbb konkrét cél a lakhatási támogatás (48 százalék). Az egyéb válaszok között további konkrét célok jelentek meg, például laptop vásárlása és a jogosítvány megszerzése.

Kevés az önkéntes, külföldre inkább mennének a diákok

Önkéntes munkát a megkérdezettek mindössze alig tizede tervez vállalni, többségük táboroztatásban segít. A klasszikus karitatív tevékenységek (idősgondozás, Vöröskereszt vagy más alapítványnál való segítségnyújtás, menekültek támogatása) kevésbé népszerűek a 16–24 évesek körében. A kutatásban részt vevő fiatalok közel 40 százaléka szívesen vállalna külföldön is munkát a nyáron – mondta Orbán Balázs a külföldi munkavállalási preferenciákkal kapcsolatban.

A legtöbben az EU-ban vagy más európai országban helyezkednének el, majd Észak-Amerika következik a sorban. Ázsia és Afrika a kevésbé kedvelt célpontok közé tartoznak diákmunka szempontjából.

A külföldi munkavállalást befolyásoló legfontosabb tényezők a szálláshelyhez köthetők. Elvárás, hogy a munkáltató segítse a folyamatot (4,25), illetve vállalja át annak költségeit (4,19). Az ország turisztikai vonzereje és az, hogy legyen tengerpartja, kevésbé befolyásoló tényező.