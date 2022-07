Jó volt az első fél év forgalma a magyar használtautó-piacon, az orosz–ukrán háború, az euró-forint árfolyam és az újautó-piac gyengélkedése miatt azonban rendkívüli mértékben nőttek az árak Nyugat-Európa másodlagos piacain, és ezeket a hatásokat Magyarország sem tudta kivédeni – mondta a VG-nek Fojt Attila, a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének elnöke. Mint ismertette:

az elmúlt egy évben 40-60 százalékos áremelkedés volt a magyar használtautó-piacon, de természetesen nem minden márka és szegmens esetében érte el ezt a mértéket.

A háborús helyzet, az alkatrészhiány és az árfolyamproblémák következtében nagymértékben visszaesett az új autók értékesítése, még az elmúlt két évhez képest is, vagyis kevesebb használt autót számítottak be a kereskedők új járművek vásárlásánál, illetve kevesebb autó jelenik majd meg néhány éven belül a másodlagos piacon. Ráadásul a Magyarországon forgalomba helyezett autóknak körülbelül a 20-25 százaléka reexport útján visszakerül Nyugat-Európába, így azok sem a magyar autóparkot gazdagítják – emelte ki a szakember.

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

A külföldről behozott használt autók száma az elmúlt időszakban stagnált, most egy picit emelkedik, s várhatóan az év végéig összesen 138 ezer járművet hoznak be a kereskedők. Ez növekedés lenne az elmúlt két év után, tavaly ugyanis 132 ezer, 2020-ban pedig 130 ezer jármű érkezett az országba, de messze nem éri el a járvány előtti szintet, hiszen 2019-ben 156 ezer, 2018-ban pedig 158 ezer autót importáltak. Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a behozott használt autók száma folyamatosan és lényegesen meghaladja az új autókét, és a tendenciákat figyelembe véve nem várható pozitív változás az új autók esetében.

Drágábbak és öregebbek

A másodlagos piacon is megnőtt a kereslet az elektromos és a hibrid autók iránt, de mivel az ezekkel a hajtásláncokkal felszerelt járművek a nyugati piacokon is kelendők, és Magyarországon ennek a két szegmensnek meglehetősen csekély volt a piaca az elmúlt tíz évben, kevés jármű közül válogathatnak a vásárlók.

Az árak felfelé módosultak: korábban 1,5-2 millió forintot szántak átlagban egy használt autóra, mára 200-300 ezer forinttal feljebb tolódott a határ.

A szakember elmondása szerint az is problémás, hogy a nyugati újautó-piac nehézségei miatt a behozott autó életkora (átlagosan 14-15 éves autók érkeznek az országba) és kilométerfutás-teljesítménye is megnőtt, ezért 15-20 százalékkal nagyobb összeget kell javításra fordítaniuk az importőröknek. Az első forgalomba helyezési eljárásnál ugyanis a hatóság akkurátusan átvizsgálja az autókat, és minden lehetséges apró hibát meg kell javítani a járművön. Mindez munkaerő- és alkatrészigényes feladat, ráadásul mindkettő drágább lett az elmúlt hónapokban. A magyarországi autók műszaki állapota is romlott, mert a járvány alatt sok esetben nem voltak megfelelően szervizelve és karban tartva a járművek.

Az idei második fél évben további drágulásra lehet számítani, vélhetően a jelenleginél valamivel kisebb lesz a kereslet, de a kínálat is szűkül. Az árak pedig további 10-15 százalékkal emelkedhetnek

– emelte ki Fojt Attila. A használtautó-piac szempontjából azt is markáns kérdésnek tartja, hogy meddig tartható fenn az üzemanyag-moratórium, annak lejárta után ugyanis többen megfontolhatják az autózás szükségességét. Az euró-forint árfolyamának változása úgyszintén befolyásolhatja a piacot és az árak mozgását.