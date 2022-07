Az idén az első fél évében 68 965 import használt személyautót hoztak forgalomba Magyarországon, ami a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 62 836 darabhoz képest 9,8 százalékos növekedés – közölte a JóAutók.hu a Datahouse adatai alapján.

A használtautó-behozatalt továbbra is a szűkös újautó-kínálat tartja viszonylag magas szinten, az első fél évben mindössze 57 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, 11 százalékkal kevesebbet, mint tavaly hasonló időszakban –- mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Kiemelte, hogy a használtautó-import is egyre nagyobb korlátokkal szembesül:a beszerzési országokban is egyre kevesebb az elérhető minőségi használt autó, mivel az ellátási gondok miatt az ottani vásárlók is a korábbinál nagyobb keresletet generálnak. A magyar importőrök helyzetét ráadásul tovább rontja a 400 forint körüli értéken ragadt euróárfolyam is.

A változó trendet jelzi, hogy a második negyedévben csaknem 5 százalékkal kevesebb használt autót hoztak be az országba, mint az első negyedévben. Idén június volt az első hónap, amikor a behozott autók volumene nem érte el az egy évvel korábbi szintet. Az elmúlt hónapban 10 712 használt személyautó kapott magyar rendszámot, szemben a tavaly júniusi 11 851-es értékkel.

Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország



A behozatalt visszafogó tényezők ellenére a JóAutók.hu várakozása szerint az importált használt autók mennyisége éves szinten meghaladja majd a tavalyi 132 ezres szintet. Az újautó-piacon a következő hónapokban is fennmarad a hiány, a megrendelt új autókra vonatkozó várakozási listák csak fokozatosan kezdenek rövidülni, ami továbbra is fokozott igényt támaszt a használt autók iránt. Ismertetik, hogy

az idén az első fél évben behozott használt személyautók több mint harminc százalékát három márka – a Volkswagen 11,6 százalékkal, az Opel 10,2 százalékkal, a Ford 8,6 százalékkal – teszi ki.

Ezeket egyenként 5-6 százalékos részesedéssel a Toyota, az Audi, a Hyundai, a BMW és a Mercedes követi.