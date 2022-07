Jön a két számjegyű kamatok kora Magyarországon

Nem lassít a kamatemeléseken a Magyar Nemzeti Bank, amely június elseje óta kétszer is jelentős emelést hajtott végre, előbb 5,9 százalékról 7,75-ra, majd július 13-ával – soron kívül – 9,75 százalékra emelte az alapkamat mértéket. A monetáris eszköz utoljára 2008 decemberében volt 10 százaléknál magasabb, vagyis akkor is a 14 éves csúcs közelébe emelkedik az alapkamat, ha minimálisat emel a jegybank.

Az biztosan kijelenthető, hogy kedden ismét elérkezik a két számjegyű kamatok kora Magyarországon, már csak az a kérdés, hogy pontosan milyen mértékben

– mondta a VG-nek Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint, mivel a nagy jegybankok az utóbbi időszakban váratlanul a magasabb kamatemelések mellett döntöttek, az MNB sem maradhat ki. A minimum száz bázispontos emelés véleménye szerint elkerülhetetlen.

„Az elmúlt hetek kamatemelései átlagosan 125 bázispontot tettek ki, most nagyságrendileg ugyanekkora emelést várok, amivel az alapkamat 11 százalékra nőhet. Ez persze még mindig elmarad a piac »túlárazott« várakozásától, de elegendő lehet arra, hogy stabilizálja a forintot” – magyarázta az elemző. Hasonlóan látja a helyzetet Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője is.

Fotó: Shutterstock

Varga Zoltán várakozása szerint száz bázispontos kamatemelés lesz kedden, az alapkamatot és a kamatfolyosót is 1 százalékkal növelheti a Magyar Nemzeti Bank. „Az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak mind Magyarországon, mind globálisan, bár a világpiaci energiaárak az elmúlt hetekben korrigáltak, a háború elhúzódása, az ellátási láncokban tapasztalható problémák továbbra is jókora inflációs kockázatot hordoznak” – tette hozzá Varga. Kiemelte: a hazai infláció alakulásának szempontjából érdekes lesz, hogy a rezsicsökkentés módosításának hatásai milyen súllyal jelennek meg az inflációs kosárban augusztustól.

Erősödésnek indulhat a forint

Kisebb lépésközt prognosztizál Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató makrogazdasági üzletágvezetője. Szerinte visszatér a régi lépésközhöz az MNB, azaz 50 bázisponttal emel most, ezáltal az Európai Központi Bank csütörtöki kamatemelése előtti kamatprémium alakul ki. Az év végéig 11 százalékig növekszik a kamatláb. Nem lesz több rendkívüli kamatemelés. A forint-euró árfolyam volatilis marad, de trendszerűen erősödik – összegezte Isépy. Virovácz Péter szerint a kamatemelési ciklus nem áll le a mostani döntés után sem, és várhatóan valahol nagyságrendileg 14 százalék körül tetőzhet az alapkamat, amely hosszú távon is velünk maradhat.

„Még ilyen magas kamatnál sem várható recesszió, de az MNB-nek nem is ezzel kell foglalkoznia, hanem csak és kizárólag az infláció letörésével. Vissza kellene horgonyozni az inflációs várakozásokat, és az embereket inkább megtakarításra ösztönözni, nem pedig fogyasztásra. Addig kell ilyen magasan tartani a kamatokat, amíg az infláció csökkenésnek nem indul. Most optimista becslés, de a jövő év második fél évére már feleekkora lehet az infláció, mint most, ha pedig egy 6 százalékos infláció találkozik egy 14 százalékos kamatszinttel, az olyan mértékű forinterősödést hozhat, ahol már el lehet kezdeni a kamatvágást” – összegezte Virovácz Péter.

Nem várható rendkívüli emelés

A rövid távú makrogazdasági előrejelzésekkel kapcsolatban Varga Zoltán úgy látja, a hazai költségvetési helyzeten, illetve az egyensúlyi pályán javítani fog a rezsicsökkentés bejelentett módosítása. „Ez meg is látszott a forint árfolyamában, illetve a jegybank devizaswaptenderei is erősen csökkentették a volatilitást. A feltörekvő piaci devizák szempontjából kockázat lehet az amerikai jegybank jövő szerdai kamatdöntő ülése, de nem számítok olyan intenzitású mozgásokra, mint július elején” – mondta. Hozzátette: természetesen az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetésekről érkező hírek is nagyban befolyásolhatják a forint piacát. A következő hetekben nem számítok rá, hogy szükség lenne rendkívüli kamatemelésre, az orosz–ukrán háború súlyos eszkalációja teremthetne ilyen helyzetet, de szerencsére ennek kicsi a valószínűsége.

Az elemzők szinte kivétel nélkül úgy látják, csütörtökön az egyhetes betét kamata is ugyanannyival emelkedik majd, mint kedden az alapkamat.