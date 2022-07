Még várni kell a két számjegyű kamatokra Magyarországon

Nem törte át a lélektani, 10 százalékos határt az egyhetes betét kamata, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismét változatlanul hagyta az eszközt, amely maradt a július 7-én meghatározott 9,75 százalékos szintjén. Akkor a forint rendkívüli gyengülése miatt egy jelentősebb emelést hajtott végre a jegybank, 200 bázisponttal emelkedett a kamat mértéke, amelyhez hat nappal később az alapkamat is felzárkózott, egy előre nem várt, soron kívüli emeléssel.

Fotó: Vémi Zoltán

Ezúttal viszont a forint árfolyama miatt nem volt szükség emelésre. A magyar fizetőeszköz az euróval szemben napok óta tartja a 400 körüli árfolyamot, többször alatta alakult a jegyzés. Csütörtök reggel is 399 körüli szinten mozgott az árfolyam. Utoljára egyébként 2008 decemberében járt 10 százalék felett az alapkamat mértéke, ezt a határt várhatóan jövő kedden, a monetáris tanács következő ülésén át is lépi majd, azután pedig az egyhetes betét is követi a példáját.

A jegybank tehát ezúttal is a 9,75 százalékos kamattal hirdette meg az egyhetes forint tenderét, amelyre kora délutánig tehetnek ajánlatot a pénzintézetek.