Visszavonta a Novae Financial Zrt. hitel- és pénzkölcsön nyújtására, továbbá pénzügyi lízing és követelésvásárlásra vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a cég pénzügyi végelszámolását is elrendelte – olvasható a jegybank keddi közleményében. Minderre azért került sor, mert a vállalkozás saját tőkéje annak ellenére is elmaradt a jogszabályban előírt mértéktől, hogy a jegybank eme hiányosság pótlására többször is felszólította a társaságot. A vállalkozás ráadásul nem teljesítette adatszolgáltatási, törzsadat-bejelentési kötelezettségeit sem, valamint megsértette a panaszkezelésre vonatkozó előírásokat is.

Fotó: Shutterstock

Az MNB határozata a pénzügyi vállalkozás végelszámolását is elrendeli, a végelszámoló pedig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Kft. lesz, a jogszabályi előírásnak megfelelően. A döntést a jegybank azzal indokolta, hogy

a pénzügyi vállalkozás nem felel meg a hitelintézeti törvény prudens (üzletileg megbízható) működést meghatározó előírásainak,

és többszöri felhívás ellenére is adós maradt azzal, hogy eleget tegyen a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Novae Financial Zrt. – mint azt a jegybank folyamatos felügyelési tevékenysége, illetve a pénzügyi vállalkozás negyedéves adatszolgáltatása alapján megállapította – saját tőkéjének összege huzamosabb ideje nem érte el jegyzett tőkéjének összegét. A társaság a 2021. évre vonatkozó auditált jelentését és pénzmosási felügyeleti jelentését sem küldte el az MNB számára, megszegve ezzel a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét, melyet nem pótolt a jegybank erre vonatkozó határozati kötelezései ellenére sem.

A problémák sora azonban ezzel sem ért véget, a Novae Financial Zrt. nem teljesítette a törzsadat bejelentési kötelezettségét sem, így újonnan kinevezendő vezető állású személyét az MNB nem vette nyilvántartásba, továbbá a cégnyilvántartási adatok, illetve a jegybank törzsadat-nyilvántartó rendszerében szereplő adatok a pénzügyi vállalkozás elnevezése és székhelycíme vonatkozásában nem állnak összhangban. Mindezek miatt

a jegybank a döntése előtti utolsó időszakban nem rendelkezett információval a pénzügyi vállalkozás vezető tisztségviselői és a bejelentett kapcsolattartó személyek elérhetőségéről, valamint a könyvvizsgáló személyéről sem.

Hasonlóan a fentebb ismertetett mulasztásokhoz, a társaság ezekben az ügyekben sem pótolta hiányosságait, a jegybank felhívásai ellenére sem.

A pénzügyi vállalkozás – amelynek felügyeleti bírság- és díjtartozása is fennáll a jegybankkal szemben – végül nem tett eleget a panaszkezelési szabályzatra és a honlap működtetésére vonatkozó előírásoknak sem. A Novae Financial Zrt. tevékenységi engedélye visszavonásának a társaság csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra. A társasággal szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.