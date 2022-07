Romló háború helyzet, élelmiszerválság és ajtón kopogtató válság, ez a kínálat, amin dolgoznak Európa vezetői – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő emlékeztetett, az elmúlt hetekben diplomáciai nagyüzem zajlott, a madridi csúcs mellett az uniós kormányfők is tanácskoztak, ahol Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt, bár megjegyezte, ez még nem jelenti azt, hogy tárgyalások is lesznek, ehhez bizonyos dolgokat is teljesítenie kell, így a magyarokra vonatkozó kéréseket is.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ukrajnára igent mondott az EU, Boszniára nem

Az elnök felhívott és megköszönte azt a segítséget, amit nyújtunk

– mondta Zelejnszkij elnökkel való telefonbeszélgetéséről. Az uniós csúcson ugyanakkor nem sikerült elérni, hogy Bosznia-Hercegovina is megkapja a tagjelölti státuszt, pedig szerinte Balkán felvétele az EU-ba szerinte létszükséglet lenne, az osztrákok, a horvátok és a szlovénok is támogatják ezt a folyamatot. Ukrajnára igent mondott az EU, Boszniára nem – fogalmazott a kormányfő.

Nem tárgyalunk a gázra vonatkozó szankciókról

A miniszterelnök jelezte, hogy nem vagyunk hajlandóak tárgyalni a gázra vonatkozó szankciókról. A madridi NATO csúcs már nehezebb volt a kormányfő szerint, hangsúlyozta, hogy mindenki az ukránok oldalán áll. Háborúról van szó és 10 ezrek halnak meg, de ezzel együtt se akar bekeveredni, ez két szomszédos országos háborúja, a NATO meg védelmi szövetség. A háborúban a legfontosabb a katona, az meg fogy. Ugyan Ukrajnát az amerikaiak jól felszerelték fegyverrel, de lassan a katonai realitások érvényre jutnak.

Naponta 100-1000 katonát veszít Ukrajna a kormányfő szerint. Mint fogalmazott nagyon súlyos a helyzet.

Gyorsítani kell a magyar haderő fejlesztését

Az érintett ukrán városok ugyan messze vannak, de ha gyorsan változik a katonai helyzet, akkor sokkal gyorsabban közeledhet Magyarországhoz, mint sokan gondolnák itthon. Ezért a haderőfejlesztési programot sebességében két-háromszorosára kell növelni. A védelmi képességeinket radikálisan meg kell erősíteni

– mondta a miniszterelnök. Szerinte a korábbi békeidőkre jellemző tempó most nem elég. Ezért is megfeszített munkát kér a minisztertől és a honvéd vezérkartól.

Magyarország nem fog blokkolni minden döntést

Magyarország sosem volt híve a szankciós politikának, de az uniós országok mégis hisznek benne, mi pedig nem szeretünk vétózni, ezért mi úszunk az árban – fogalmazott a kormányfő.

Ugyanakkor vannak pontok, amelyeken nem engednek, mint az energetika kérdése. A többi ponton nem akarnak változtatni, kormányfő szerint vállalhatatlan lenne, mivel azzal a veszéllyel járna, hogy minden szövetségest elveszítünk az EU-ban

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem vétózik, ugyanis minden döntés akkor jön létre, amikor a tagállamok együtt döntenek, tehát nincs mit megvétózni.

A háborús inflációra megoldás a béke

A háborús inflációt nem lehet másképpen megakadályozni, csak úgy, hogy a háborúnak vetünk véget

– mondta a miniszterelnök, szerinte minél hamarabb véget kell vetni a háborúnak, ezt csak úgy lehet, hogy ha első lépésben tűzszünetet kötnek a hadviselő felek. Hangsúlyozta, nem szankciókra, hanem azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség.

Most a védekezés ideje van

Nem mindenki érti még, hogy milyen nehéz a helyzet - utalt a kormányfő a a parlamentben elhangzó béremelési javaslatokra. Hangsúlyozta, annak van ideje, hogy megvédjük, azt amit elértünk, mint a rezsicsökkentést, foglalkoztatást, a nyugdíjakat és a családtámogatási rendszert.

Két migrációs nyomás sújtja Magyarországot

A kormányfő szerint Magyarország különleges helyzetben van. Van akiket a keleti, vagy éppen a déli migráns probléma érint. Szerinte példátlan, hogy ez a két teher egyszerre érvényesül. A migránsok és az ukrán menekültek is egy idő után Nyugatra mennek. Hozzátette, hogy elvárható lenne az uniótól, hogy ezt a sajátságos helyzetet elismerje, és pénzügyileg segítse.

Több ezer határvadászt kell kiképezni

A déli határon eközben súlyos a helyzet. Tavaly 400 embercsempészt fogtak el, akik szervezték az illegális bevándorlást, idén már elfogadtak 750-et. Az élelmiszerellátás problémái Afrikában már érződik, emiatt megint tömegek indulhatnak el. Élelmiszer válság rémképe fenyeget az afrikai kontinensen- figyelmeztetett a kormányfő.

Nem tudjuk megállítani a migránsokat az eddigi szervezeti erővel

– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy eljött a pillanat, hogy megszervezzenek egy "határvadász" szervezetet, ezt a Belügyminisztérium keretein belül fogják kialakítani.

Mintegy 4000-5000 embert kell felvenni határvadász szolgálatra a kormányfő szerint, akik ki kell képezni a következő hónapokban. Egyelőre a Belügyminisztérium keretein belül tervezik.