Magyarország szoros együttműködésre törekszik Ausztriával és azon belül Burgenlanddal, ugyanis sok kihívás megoldása csakis közösen képzelhető el – közölte a tárca tájékoztatása szerint pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a Hans Peter Doskozil burgenlandi tartományfőnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a mostani rendkívüli időkben még inkább felértékelődik a szomszédos országok közötti jó és kiegyensúlyozott együttműködés.

Kiemelte: kevés olyan kihívás van, amelyet az államhatárok önmagukban meg tudnak állítani, ezért fontos a határon átnyúló, kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködés, amire jó példa Magyarország és Burgenland kapcsolata.

Amikor Magyarország és Ausztria szomszédságáról beszélünk, akkor nyugodtan beszélhetünk Magyarország és Burgenland szomszédságáról

– fogalmazott.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy hazánk Burgenland másik legfontosabb export- és ötödik legfontosabb importpartnere, a tartományban pedig 181 magyar tulajdonosi hátterű vállalat működik, amelyek a határ minkét oldalán aktívak. Majd hozzátette, hogy több mint 17 ezer hazai munkavállaló van Burgenlandban, ahol így minden hatodik dolgozó magyar állampolgár.

„Ezért is fontos, hogy jól és gyorsan átjárható legyen a határ azok számára, akik ezt szabályosan, a jogszabályok tiszteletben tartásával teszik, ugyanakkor állítsuk meg azokat, akik a jogszabályok megsértésével akarnak egyik országból a másikba menni” – jelentette ki.

A miniszter hangsúlyozta, hogy közös cél és felelősség a Fertő tó környékének fejlesztése, és a fennálló környezeti kihívások kezelése is csak együtt lehetséges. Végül pedig közös kihívásnak nevezte a növekvő migrációs nyomást, és rámutatott, hogy hazánk déli határán az idén már 130 ezer illegális bevándorlót állítottak meg a hatóságok. „Magyarország a növekvő nyomás ellenére mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje saját magát, ezzel megvédje Európát és Ausztriát is az illegális migránsoktól” – szögezte le.

„Nem engedjük be az illegális migránsokat, még akkor sem, ha ehhez az európai feladathoz az Európai Uniótól mindössze kétszázaléknyi pénzügyi támogatást kaptunk eddig” – mondta. A felek a találkozón szándéknyilatkozatot írtak alá a Magyarország és Burgenland közötti határon átnyúló együttműködés további fejlesztéséről. Újságírói kérdésekre válaszolva Szijjártó Péter elmondta, hogy másfél-két hónapja bejelentették, hogy Szerbia két magyar energetikai vállalaton keresztül vásárol 500 millió köbméter földgázt, azt Magyarországon bértárolja, és innen használja majd fel. Mint közölte, semmi új nincs ebben, ezért arra kérte az újságírókat, hogy ne próbáljanak hamis képet kialakítani, mert „könnyű lebukni”.

Ezt követően kiemelte, hogy a magyarországi földgáztárolók telítettsége már meghaladta az éves fogyasztás 27 százalékát, ami normális időben elegendő lenne, azonban most nem olyan időket élünk. Szavai szerint abszolút biztosra kell menni, ezért döntött a kormány a hosszú távú szerződések szerinti mennyiségen felüli 700 millió köbméter földgáz piaci beszerzéséről, ez azonban jelenleg nem lehetséges orosz források nélkül. Arra is kitért, hogy az ENSZ Közgyűlésének elnökét előre tájékoztatta az előző napi moszkvai útjáról, és jövő héten európai uniós kollégáinak is beszámol az út tapasztalatairól, ha lesz erre igény.

A földgáz esetleges EU-n belüli elosztásával kapcsolatban pedig leszögezte: ez sokkal komolyabb dolog annál, minthogy egy-egy nyilatkozat alapján alakítsa ki a kormány az álláspontját, ezért majd ha lesz leírt javaslat, akkor azt tanulmányozni fogják. „Az elmúlt hónapokban azt hallottam nyugat-európai vezető politikusoktól, hogy ők már megoldottak mindent (...), az orosz függésüktől megszabadultak. Akkor mire a riadalom?” – tette fel a kérdést.