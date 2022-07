Elfogadva a Mol javaslatát a kormány a jövőben csak a magántulajdonú gépjárművekre, a mezőgazdasági erőgépekre, traktorokra és a taxiknak tartja fenn a 480 forintos garantált üzemanyagárat

- jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a döntést azt követően hozták meg, hogy egyeztettek a Mol vezetőjével. Hernádi Zsolt a százhalombattai finomító karbantartás miatti tegnapi leállításáról tájékoztatta a kormányt tegnap.

Piaci áron tölthetők a 7,5 tonna feletti járművek, a külföldi felségjelzésű járművek - ez eddig is így volt -, illetve a nem természetes személyek által üzemeben tartott járművek. Utóbbi az új intézkedés. Ez alól csak a személytaxi szolgáltatást végzők kapnak mentességet. Az erről szóló rendelet megjelent, az új szabályozás szombat déltől érvényes

Annak érdekében, hogy a lakossági fogyasztók számára megmaradhasson a tavaly november óta bevezetett üzemanyagárstop,

a hazai stratégiai készlet egynegyedét is felszabadítja a kormány.

Ez azonban nem elegendő a teljes igény kielégítésére, ezért importra is szükség van. A készletek csak a lakossági fogyasztás fenntartására megfelelőek. Erről azt mondta a miniszter, hogy

nagyon fontos, hogy a lakossági fogyasztóknak, akik saját tulajdonú és nem céges gépjárművet használnak, a kormány továbbra is fenn tudja tartani a 480 forintos árat.

Két út állt a kormány előtt

Százhalombatta felelt az elmúlt hónapokban az ország kőolajellátásáért, az itteni finomítás a szükségletek teljes egészét fedezi. A leállást egyszer már elhalasztották, de tovább nem lehetséges. Ebben a helyzetben a kormány előtt két út állt:

import

stratégiai készletek felszabadítás

A háború és a szankciók miatt ma senki nem tudja garantálni, hogy a kőolajszállítás folyamatos lesz az őszi és a téli hónapokban, ezért a komplett stratégiai készlet felszabadítása nem lehetséges. Csak annyit tudnak felszabadítani, aminek a visszapótlására a következő félévben, háromnegyed évben esély van. Ezért a háborús helyzetben a kormány csak azt tudja tenni, hogy a stratégia készlet egy részét oldja fel. De ez a Molnál lévő készletekkel együtt is csak a hazai igények egy részét fedezi.

Az import ára rendkívül magas, ráadásul decembertől feldolgozott kőolajat decembertől nem lehet behozni Oroszországból, mivel ezt az EU megtiltotta.

Itt vannak a pontos számok

A készletfelszabadításról szóló rendelet is hamarosan megjelenik. Június 27-én a Magyar Ásványolaj Szövetség is tájékoztatta a kormányt arról, hogy az import részben a hatósági ár, részben a szankciók miatt jelentősen visszaesett. Ezt tovább nehezíti, hogy az OMW schwechati finomítóját elhúzódó üzemzavar bénítja. A tartós aszály sem könnyíti meg a helyzetet, mert

a Duna vízszintje drámaian alacsony, és ez az uszályos üzemanyagbehozatal lehetőségeit is visszafogja.

Ehhez hatványozza a százhalombattai finomító karbantartása, aminek időhossza nehezen becsülhető. Az újraindítás nem automatikus és kockázatos. Mindenesetre a megjelenő rendelet a készletfelszabadításról azt fogja tartalmazni, hogy augusztusban 155 kilotonna, azaz 184 millió liter dízelgázolajat szabadítanak fel,

ami a stratégiai készlet 38 százaléka,

a gázolaj előállítására alkalmas kőolaj készlet mennyiségnek, illetve dízelkészletnek együttesen pedig a 24 százaléka.

Ezt kénytelenek vagyunk felszabadítani annak érdekében, hogy a lakosság számára továbbra is fenntartható legyen a 480 forintos üzemanyagár

- fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az új szabályozás ellenőrzése gyors és könnyű

Gulyás Gergely kiemelte, hogy annak ellenőrzése, hogy jogosult-e valaki rezsicsökkentett üzemanyagból vételezi,

könnyű és gyors, mert a forgalmi engedélyeken vonalkód van, ami leolvasható.

Ezeket az adatokat a Mol jogosult tárolni és az ellenőrzés érdekében a NAV felé is továbbítani. A rendelet világosan fogja szabályozni az új helyzetet, hogy ki jogosult és nem a hatósági árra.

Előzmények

Szokatlannak mondható, szombat 11 órai kezdettel hirdetett meg a kormány kormányinfót. A kormányzat elsőszámú tájékoztató fórumát a bevette gyakorlat szerint csütörtök délutánonként tartja Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ennek oka, hogy fő szabály szerint a kabinet szerdánként ülésezik. Így volt ez ezen a héten is, azonban csütörtökön elmaradt az esemény. Igaz, ezt logikusan az is magyarázhatja, hogy aznap osztrák-magyar csúcstalálkozó volt Bécsben, amin Orbán Viktor miniszterelnök, illetve más miniszterek társaságában Gulyás Gergely is részt vett. Az európai energiaválság itt is hangsúlyos téma volt.

Mindenesetre a mai időpont rendkívülinek mondható, még akkor is, ha nem példa nélküli: legutóbb majdnem éppen egy éve, 2021. augusztus 30-án esett szombatra a kormányinfó. Azt akkor leginkább a járványhelyzet indokolta. Most azonban több olyan sürgető téma is az asztalon van, amelyek önmagukban is indokolhatják, hogy a kormány még a hétvégén bejelentést tegyen.

Mi lesz veled, üzemanyagárstop?

A Mol elnök-vezérigazgatója tegnap Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel tárgyalt. Hernádi Zsolt erről azt mondta, arról tájékoztatta a kormányt, hogy ellátási problémák lehetnek, ha nem tudják elősegíteni, hogy importüzemanyag érkezzen be Magyarországra. A csúcsmenedzser úgy fogalmazott,

ha az ársapka továbbra is változatlan formában fennmarad, akkor nem fog beérkezni az országba importüzemanyag.

Mindennek azért van jelentősége, mert a százhalombattai finomító normál körülmények között sem tudja kielégíteni a belföldi dízelfogyasztást. A komplexumot azonban tervezett karbantartás miatt hétfőn le kell állítani, ez a lépés nem halasztható tovább. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a kormány tudomásul vette ezt a tájékoztatót. Könnyen lehet, hogy a kormány ma részleteket közöl annak kapcsán, mi lesz a jövője a 2021 novemberétől bevezetett hatósági áras üzemanyagnak.

Hogyan érinti Magyarországot az európai gázspórolás?

Ahogy arról a VG is beszámolt, kedden az EU energiaügyi miniszterei megállapodtak a földgázfogyasztás tagállami csökkentéséről. A lépés egyelőre önkéntes, de átválthat kötelező érvényűvé. Ha ez bekövetkezne - ehhez a Tanács minősített többségű egyetértése kell -, minden tagországnak 15 százalékkal kell visszavágnia a felhasználását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy

Magyarország nemmel szavazott, tekintettel arra, hogy a rendelkezés teljes egészében figyelmen kívül hagyja a magyar emberek érdekekeit.

Orbán Viktor kormányfő úgy kommentálta a fejleményeket, hogy "Brüsszel újabb lépést tett a háborús gazdaság irányába". Szerinte bonyolult idők jönnek, de egyértelművé tette, hogy itthon biztosan marad a rezsicsökkentés. Tegnap a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta, hogy lesz elég gáza Magyarországnak, de október vízválasztó lesz. Beszélt a szolidaritási mechanizmusról is, amelynek lényege, hogy vészhelyzet esetén az egyes tagországoktól gázt lehetne allokálni, ahol gázhiány lépett fel az EU-n belül. A miniszterelnök szerint az,

hogyha valamelyik országban elfogy a gáz, akkor más országokból vehet el, ez nem más, mint einstand.

Gulyás Gergely bizonyára érinteni fogja a kérdést, és világossá teheti Magyarország álláspontját. Egyúttal ismertetheti azokat a kormánydöntéseket, amelyek az ország energiabiztonságát hivatottak szavatolni.