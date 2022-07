A nagy ételkiszállító cégek már kidolgoztak egy jogi konstrukciót arra, hogy futáraik a jogszabály szeptemberi változása után is katázhassanak – értesült adószakmai körökből a Mediaworks Hírcentrum.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A Hírcentrum értesülései szerint a nagy ételkiszállító cégek egyike vagy több is közülük már kidolgozott egy jogi formulát ahhoz, hogy futáraik szeptember után is a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata szabályai szerint adózzanak.

A napokban megszavazott új szabályok értelmében szeptembertől – a taxisok kivételével – csak azok a kisvállalkozások katázhatnak, amelyek kizárólag a lakosságnak nyújtanak szolgáltatást, adnak el árut. Vagyis a katások nem számlázhatnak vállalkozásnak, csak magánszemélynek. A Mediaworks Hírcentruma úgy tudja,

a nagy ételkiszállító cégek jogi megoldása szerint futáraik ezentúl kizárólag az ennivalót megrendelő magánszemélyekkel állnak majd szerződéses kapcsolatban, a kiszállító céggel magával nem.

A futárok így szeptembertől is katázhatnának.

A Hírcentrum szintén szakmai körökből származó információi szerint egyébként a teljes állásban dolgozó futárok havi bevétele nyolcszázezertől másfél millió forintig terjedhet. Ha valaki teljes munkaidőben biciklivel szállít ki ételt a nagy futárcégek kötelékében, és igyekszik ezalatt minél több megrendelést teljesíteni, akár havi nyolcszázezer forinthoz is juthat. A költségek és az adó persze őt terhelik, de a kerékpár fenntartása általában nem túl nagy összeg. Ha valaki robogót, motorkerékpárt használ, az elérhető rendszeres bevétel megközelítheti a havi 1,2 millió forintot. Az üzemanyagköltség itt már felmerül, de a kata – most még egymilliós határig – ekkor is ötvenezer forint.

A leghatékonyabb az autó: négy keréken akár havi másfél millió forint is összehozható ételkiszállítással.

Eddig évi 12 millió forintig, vagyis havi egymilliós rendszeres bevételig lehetett katázni, a befolyó összeg ezt meghaladó része után 40 százalék pluszadót kellett leróni. Szeptembertől viszont változik a szabály. Akkortól 18 millióra emelkedik a plafon, vagyis az ételkiszállítóknak akkor is csak havi ötvenezer forint katát kell majd fizetniük, ha történetesen másfél milliót szednek össze egy hónapban.

A Mediaworks Hírcentrum arról érdeklődve kereste a Woltot és a Foodpandát, hogy róluk van-e szó a piaci híresztelésekben, azaz kialakítottak-e olyan adózási konstrukciót, amellyel az új szabályok mellett is katázhatnak majd a futáraik. Ha érkeznek válaszok, cikkünket frissítjük.