A literenkénti 1000 forintos üzemanyagár a lélektani határ a magyaroknak

A magyarok közel 60 százaléka számít ősszel magasabb áram- és gázszámlára, miközben egy átlagos jövedelmű háztartás csupán havi 3-3 ezer forintot tudna erre pluszban kigazdálkodni. Konyhapénz tekintetében havonta mintegy 100 ezer forintos növekedéssel számolnak a háztartások, ha továbbra is az eddig vásárolt termékeket szeretnék a kosarukba tenni – derült ki a Cofidis Hitel Monitor kutatásából.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A felmérés során az áremelkedések, illetve a rezsiárak megugrásával kapcsolatos várakozások voltak fókuszban. Meredeken emelkedik azok aránya, akik az anyagi helyzetük rosszabbodására számítanak idén. Júliusban már a magyarok 59 százaléka látta úgy, hogy 2021-hez képest pénzügyi lehetőségei jelentősen romlanak, sőt, ez az arány meghaladja a 2020-as első Covid-hullám alatt mért szintet is.

A felnőtt lakosság a pluszbevételt a kiadások átcsoportosításával (23 százalék), fizetett túlórával (18 százalék), másodállás vállalásával (16 százalék), kiemelt bérezésű műszakokkal (15 százalék) vagy a megtakarításai felélésével (14 százalék) teremti elő.

Bár a két számjegyű infláció és az energiaválság miatt mindenkinek húznia kell a nadrágszíjon, a magyarok még mindig ragaszkodnak az autózáshoz, 68 százalékuk akkor sem változtatna jelentősen a tankolási szokásain, ha megszűnne a hatósági üzemanyagár. Az autó az elsődleges választás ugyanis a nagybevásárlás elintézéséhez, a munkába járáshoz és a vidéki utazásokhoz is.

A kutatás szerint a megfizethetetlen lélektani határ a literenkénti 1000 forintos üzemanyagár lenne.

A takarékoskodásra való törekvés több fronton is megjelent a magyarok életében: a háztartások csaknem fele a vásárolt árucikkekből az olcsóbbakat keresi, 46 százalékuk a korábban vásárolt élelmiszerek egy részéről inkább lemond, hogy ezzel is több maradjon a pénztárcájában. Van azonban néhány olyan területe a mindennapoknak, ahol a magyarok továbbra is ragaszkodnak a kedvenceikhez, a kávéra és a fix áras kábeltévé-előfizetésre továbbra is költenének, az előbbiről a háztartások közel fele, az utóbbiról 64 százalékuk nem mondana le.

Bár a háztartások felének esetében a lakóingatlan adottságai lehetővé tennék az energetikai korszerűsítést, napelemek felszerelésére 9, az ingatlan szigetelésére 12, kiegészítő fűtési rendszer használatára pedig mindössze 19 százalékuknak van anyagi kerete.