A tervek szerint szeptember 18-ára, tehát jövő vasárnapra minden üzem termelésbe áll Százhalombattán, a Mol finomítójában – erről az olajtársaság adott tájékoztatást a VG érdeklődésre. Lapunk tegnap számolt be arról, hogy a Dunai Finomítót hamarosan újra elindítják a július végi leállítását követően, a Mol tehát most hivatalosan is megerősítette az információt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A társaság azt írta, hogy a finomító őszi karbantartási munkálatainak első fázisa az ütemtervnek megfelelően zajlik. Az üzemeket szeptember eleje óta fokozatosan indítják újra:

az érintett 11-ből 7 már újraindult, a többi üzem karbantartása folyamatban van.

Azonban – az előzetes menetrend szerint – szeptember 18-ára ezeknél is befejeződik a munka. A Mol által üzemeltetett, a működését 1965-ben megkezdő finomító közel 1200 főt foglalkoztat, a kapacitása napi 165 ezer hordó.

Ez évente 8,1 millió tonna olaj feldolgozását jelenti, amivel a százhalombattai komplexum a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb finomítója.

Nem olyan egyszerű a százhalombattai Mol-üzem visszaindítása

A július végén kezdődött ötévente esedékes leállás alatt, miután a három atmoszférikus toronyból kettő nem dolgozott, a hírek szerint a finomító csupán 35 százalékon pörgött. Mindez normál körülmények között 90 százalék fölötti, igaz, ezt több más tényező befolyásolja. Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője a VG-nek ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a visszaindítás nem jelenti automatikusan a szokásos termelési szint elérését.

Mindig van egy felfutási időszak, ami heteket is igénybe vehet.

Az is izgalmas kérdés, hogy vajon az újraindítás jól sikerül-e. Példaként említette az OMW schwechati üzemét, ahol problémák léptek fel a leállást követő restartnál. Emiatt az osztrák finomító jelenleg is 20 százalék körüli kapacitáson ketyeg, és októbernél hamarabb nem is várható, hogy ez helyreáll. Egy ilyen forgatókönyv drámai veszteségeket okoz, a Mol finomítójának az esetén a leállás napi 8 millió dollárba kerül.

A Dunai Finomító újraindul, de ezzel még nincs vége

Az üzem működésének rendeződése mindenképpen örvendetes, hiszen ezzel valamelyest könnyebb lesz a helyzet az üzemanyag-ellátás terén. Pletser Tamás úgy fogalmazott, hogy ez a fejlemény egyértelműen jó hír, mert ezáltal jelentősen javul a belső ellátottság.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Ugyanakkor a Mol emlékeztetett arra, hogy a karbantartási munkálatok ezzel nem érnek véget.

Októberben elején indul a tervezett őszi finomítói karbantartások második fázisa, ennek során további üzemek nagyjavítását végzik el.

Mindezt korábban is jelezte a társaság. Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az Indexnek adott július végi interjújában beszélt arról, hogy a tervek szerint az üzemek fokozatosan indulnak újra, jelentős részük már szeptemberben, míg kisebb hányaduk október végén, a karbantartás második üteme után. Ezt követően teljes kapacitással működik a Dunai Finomító.

Izgulhatnak a dízelesek

A karbantartás második fázisának részleteiről nem számolt be a Mol. Az Erste elemzője a VG-nek azt mondta, tudomása szerint ez egy rövidebb, pár hetes munkafolyamat, ami viszont a dízelgyártó üzemeket érinti.

Ez azért érzékeny, mert a dízelellátás a régióban tapasztalható hiány miatt eleve kritikus.

Ennek befejezése után a dízel-előállítás felfutása ugyancsak hetekig eltarthat. Ebben a helyzetben jó hír, hogy a téli időszakban jellemzően csökken a fogyasztás, ami enyhíti az ellátási nehézségeket. Pletser Tamás szerint a hiányjelenség ennek ellenére fennmarad, mivel a hatósági áras üzemanyag továbbra is visszafogja az importot. Ezért is fontos kérdés, hogy október után hogyan dönt a kormányzat a 480 forintos üzemanyagárról.

Gulyás Gergely kancellárminiszter tegnap jelentette be, hogy a kabinet a jövő heti ülésén foglalkozik a benzin- és élelmiszerárstoppal.