Európában rendkívül nehéz az energiaellátás helyzete, és az árak emelkedése miatt gazdasági válsághelyzet alakult ki

– közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón, majd hozzátette, hogy a szankciós politika nem váltotta be a reményeket, mert azok hatására Oroszország extraprofitra tett szert.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszter azt mondta, hogy mind a lakosság, mind a vállalatok számára legfontosabb a gázfogyasztás csökkentése, ezért

25 százalékos gázfelhasználási csökkentést kell az állami szerveknek végrehajtaniuk, kivételek ez alól a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények.

Gulyás Gergely elmondta, hogy ha

ma kellene kifizetnie a lakosságnak az áram- és a gázszámlát teljes áron, akkor az háztartásonként 180 ezer forint lenne havonta.

Hozzátette, hogy az átlagfogyasztásig 150 ezer forintos támogatást biztosít a magyar állam minden háztartásnak. A miniszterelnökséget vezető minisztere azt is közölte, hogy a

távfűtés ára a lakosság számára nem változik,

összesen 130 ezer mérőóra hiányzik a távhős lakásokból, ezt pótolni fogják, mindenhová önálló mérőórát szerelnek: egy évben körülbelül 30 ezer órát tudnak felszerelni, ezen a számon akar az állam javítani.

Az otthoni munkát az államigazgatásban nem támogatják, és 18 fokig lehet az intézményeket felfűteni

– mondta a miniszter.

Jövő héttől az erdőgazdaságoknál is lehet tűzifát venni, amelyre hatósági árat fog megállapítani a kormány – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erdőgazdaságok mindenkinek tudnak biztosítani tíz köbméter fát, ami egy háztartás téli fűtésére elegendő. A miniszter elmondta, hogy barnaszénprogramot is meghirdetett a kormány. Ötvenezer tonnáról akár

280 ezer tonnára emelhető a kitermelés barnaszénből

– tette hozzá. Gulyás Gergely a termelési láncok fenntartásával indokolta, hogy az energiaintenzív kis- és közepes vállalkozásoknak támogatási programot dolgoznak ki a gázra és a villanyra.

Gulyás Gergely elmondta, hogy

lehet átalányt fizetni a korábbi fogyasztás alapján, vagy új átalányt vállalni, vagy havi diktálóként bemondani a fogyasztást,

az MVM és valamennyi szolgáltató azt az eljárást alkalmazza, hogy van egy úgynevezett jelleggörbe, és ennek megfelelően számláz.

Arra az újságírói kérdésre, hogy sikerült-e beszerezni a 700 millió köbméter földgázt, amelyre Szijjártó Péter volt megbízva, Gulyás azt válaszolta, hogy

a tárolók töltöttsége 65,4 százalékon van. A jelenlegi fogyasztással számolva ez 81 napra elegendő, a lakosságra vetítve 175 napra elég a mennyiség a tárolókban.

A földgáz ára alapvetően meghatározza a műtrágyagyártást, és amíg nem változik az Európai Unió hozzáállása a szankciókhoz, addig nem lesz olcsóbb gáz – fejtette ki a miniszter. „Ezért a gazdálkodóknak már most azt javasolja a műtrágyagyártók szövetsége, hogy használjanak alternatív megoldásokat a műtrágya helyett” – tette hozzá.

Ma nincs remény arra, hogy megfizethető áron elegendő műtrágya legyen

– mondta.

Gulyás Gergely azt is mondta, hogy Süli János lemondásának nincs köze a nemrég kiadott paksi engedélyhez, de a beruházásnak gyorsabban kellett volna haladnia. Süli lemondását a miniszter nem kommentálta. „Köszönjük a munkáját. 2017 óta látta el ezt a feladat. Összességében lassan haladt a projekt, de nem akarom a felelősséget porciózni” – tette hozzá.

Címlapkép: Bruzák Noémi / MTI