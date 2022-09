Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) általános vezérigazgató-helyettese az MTI-nek hangsúlyozta: a Milano Fashion Week egyike a négy legnagyobb nemzetközi divathétnek, és több mint 20 ezer látogatót vonz szezononként, így egyedülálló lehetőséget nyújt a magyar márkák bemutatkozására.

Fotó: Hungarian Fashion & Design Agency / Faceboook

Kollektív élő show-bemutatón láthatja a nemzetközi közönség szeptember 23-án öt magyar tervező – Abodi, Cukovy, Kata Szegedi, Zsigmond és Thefour – kreációit.

Mindannyian 10-15 exkluzív szettet vonultatnak fel a kifutón,

válogatva a jövő évi tavaszi–nyári kollekciójukból. Emellett a divathét ideje alatt az MFW Fashion Hubjában hat magyar tervező – Abodi, Cukovy, Kata Szegedi, Nini, Unrealindustry és Pinetime – tavaszi–nyári darabjait állítják ki az ADI Design Museumban, a Balatonról elnevezett Pelso fürdőruhamárka pedig önálló prezentációt tart jövő évi kollekciójáról.

A milánói divathét főszervezőjével, a Camera Nazionale della Modával kötött szakmai együttműködés segíti a magyar márkákat abban, hogy kiléphessenek a nemzetközi piacra, és a különböző nemzetek tervezői bekerüljenek a hazaira, mentorálják a márkákat, és egyúttal esélyt teremtenek a külföldi terjeszkedéshez

– mondta a vezérigazgató-helyettes, hozzátéve: Magyarországon ma már az haute couture ruhák és az utcai viseletek egyaránt megtalálhatók a hazai tervezők kreációi között mindenféle árfekvésben, s az elmúlt években már sokkal bátrabb a nagyközönség a dizájnerdarabok megvásárlásában.

A milánói divathetet követően az MDDÜ harmadik alkalommal rendezi meg a 360 Design Budapest eseménysorozatot október 3–9. között a Bálna Budapestben.

Az esemény célja a magyar és a regionális tervezők ismertségének növelése és a magyar dizájnmárkák nemzetközi piacra lépésének segítése.

Néhány hete tartották a Budapest Central Europen Fashion Weeket (BCEFW) is, amelynek a Szépművészeti Múzeumban tartott kétnapos központi eseménye több mint 2000 látogatót vonzott. Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy már most is számos luxusmárka gyárt hazánkban.