A tavalyi év egyik fintech slágerterméke volt a BNPL (Buy Now Pay Later – vásárolj most, fizess később), amely most az IzzyPay Zrt.-n keresztül Magyarországot is elérte – áll a szolgáltató közleményében. A társaság – tették hozzá – megszerezte a működéshez szükséges engedélyeket, és megteremtette a feltételeket az induláshoz.

Fotó: Shutterstock

Első körben

a megoldás csupán 14 nap fizetési haladékot ad, részletfizetés lehetősége nélkül, ám a jövőben erre is lesz mód, ahogy arra is, hogy 990 forintért a vásárlók meghosszabbítsák a fizetési határidőt.

A szolgáltatás keretében a tényleges fizetésig a kártyaadatok megadására sincs szükség, azonban a részletfizetés is díjhoz kötött lesz.

Az IzzyPay szerint az, hogy lehetőség nyílik 14 napig mellőzni a fizetést és a kártyaadatok megadását, lehetővé teszi a termékek visszaküldését olyan módon, hogy közben nem kell a pénzvisszafizetés miatt aggodalmaskodnunk. Ez főként a ruházati cikkek terén lehet nagy előny.

„A vásárlók jelentős része óvakodik megadni az online fizetéskor a kártyaadatait, ráadásul a Magyarországon jellemző debit kártyák esetében hetekre le kell kötnie saját pénzét, és a visszaküldésnél várnia kell, míg visszakapja. Erre a helyzetre nyújt megoldást a BNPL és az IzzyPay, amelynek segítségével a vevők kockázatmentesen vásárolhatnak” – fogalmazott Madácsi Zsolt, az IzzyPay Zrt. igazgatóságának elnöke.

A cég közleményében felhívja a figyelmet arra is, hogy

a nemzetközi tapasztalatok szerint az online vásárlók több mint 90 százaléka fordul vissza az utolsó pillanatban, a kosárban hagyva a már kiválasztott terméket, és ennek az esetek több mint felében a túlságosan magas fizetendő összeg az oka.

Ezt a lemorzsolódást a BNPL átlagosan 20 százalékkal képes csökkenteni, sőt a vásárlói kosár értéke is nő (átlagosan 45 százalékkal), ha a lehetőség elérhető. Az IzzyPay szerint a webshopok forgalmát akár 35-40 százalékkal is növelheti a megoldás.

A szolgáltató azt is közölte, hogy teljes támogatást nyújtanak a megoldás integrálásához a kereskedőknek, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak potenciális kereskedelmi partnereikkel is, így a szolgáltatás hamarosan megjelenik a hazai weboldalakon.

A globális piacon a múlt évben nagyon látványos sikereket értek el a BNPL-ben érdekelt szereplők, ám az egyik legnagyobb szolgáltató, a svéd Klarna értékét a tavalyi évben elért 45,6 milliárd dollárt követően idén már csak 6,7 milliárd dollárban határozták meg a befektetők. A BNPL helytelen használata pedig az Egyesült Államokban okozott anomáliákat.