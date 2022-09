Megtorpant a külföldi utak iránti kereslet a rezsicsökkentés átalakítása óta

„Bármennyire is kecsegtető egy külföldi utazás ára, ne dőljenek be a csábításnak!” – erre kéri az egyik hazai utazási iroda vezetője az utasokat, miután a múlt héten csődbe ment egy egzotikus utakat kínáló társaság, amelyről utóbb kiderült, nem is volt magyarországi működési engedélye. Tóth Róbert arról is beszélt a VG-nek, hogy az egyébként is dráguló utak a gyenge forintárfolyam miatt még többe kerülnek, ami a rezsicsökkentés átalakításával együtt a külföldi utazások iránti kereslet megtorpanásához vezetett az elmúlt hetekben.

4 órája | Szerző: Helmeczi Zoltán

Egy újabb utazási iroda csődjétől volt hangos múlt héten a hazai sajtó, miután az utazomajom.hu portál közölte: működési nehézségekre hivatkozva befejezte a tevékenységét az egzotikus utakat kínáló Lagun Travel. A külföldön ragadt nyaralók költségeit a cég biztosítója fedezi, arra viszont jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, hogy a már befizetett, de még meg nem kezdett utazások árát visszatérítsék – írta cikkében az utazási portál. A társaságról az is kiderült, hogy nem rendelkezett magyarországi működési engedéllyel. Fotó: Lovas Bence/VG Mit tehetnek az utasok? Adódik a kérdés, hogy mit tehetnek az utasok a hasonló helyzetek elkerülése érdekében. A VG érdeklődésére Tóth Róbert, az Egyiptom Travel ügyvezetője több fontos szempontra is felhívta a vakációra készülők figyelmét: Az utasok ne kizárólag az ár alapján döntsenek!

Nézzék meg az utazásszervező iroda weboldalát, mert az sokat elárul az utazási iroda minőségéről még egy laikus ember számára is, és bármennyire is kecsegtető az ár, akkor se dőljenek be a csábításnak!

Ha lehetséges, akkor nézzenek utána a szervező iroda mögötti cég hátterének! Ebben segítségükre lehetnek a nyilvános cégadatbázisok, amelyek rögzítik azt, ha például egy társaság ellen már fel kellett lépniük az állami hatóságoknak.

Csak olyan utazási irodával szerződjenek, amely rendelkezik a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiadott engedélyszámmal! Ez könnyen ellenőrizhető ezen az oldalon.

Emellett a jelenlegi gazdasági helyzetben nem szerencsés jóval az utazás előtt befizetni a díjat. Természetesen vannak olyan esetek, amikor ez nem kerülhető el. Ilyen például az őszi, a téli és a tavaszi iskolai szünet, amikor egy viszonylag rövid időszak alatt akarnak sokan utazni, ezért hamar elfogynak a helyek. Mi vezethet egy utazási iroda csődjéhez? Tóth Róbert arról is beszélt, hogy általában két tényező vezethet egy utazási iroda csődjéhez, de ezek akár egymástól függetlenül is bekövetkezhetnek. A fizetésképtelenséget leggyakrabban a charter-, illetve szerződésben előre lefoglalt repülőhelyek okozzák abban az esetben, ha az iroda nem tudja megtölteni a lekötött üléseket. Hiszen fizetni akkor is kell, ha nincs vagy nincs elég utas. De bekövetkezhet csőd akkor is, ha egyszerűen kevesebb az ügyfél. Ilyenkor ugyanis az elmaradt befizetések miatt az utazási iroda nem a hasznából fedezi a költségeit, hanem a bevételeiből. Így megbillen a befolyó pénzek és a kiadások egyensúlya, hiány keletkezeik, ami – ha csak nem kezd el gyorsan emelkedni az utazni akarók létszáma – az iroda ellehetetlenüléséhez vezethet. Az utazási irodák pedig rendszerint sokkal tovább várják a megváltó bevételnövekedést, túlmennek minden értelmes határon, mint amit a józan ész diktálna, majd bekövetkezik a teljes fizetésképtelenség. Természetesen vannak olyan társaságok, amelyek időben lépnek, és még azelőtt leállítják a tevékenységüket, hogy megkárosítanák az ügyfeleiket. Ám sajnos nem ez a jellemző – fejtette ki az ügyvezető. Fotó: Lovas Bence/VG Hozzátette, náluk, az Egyiptom Travelnél például azzal igyekeznek szavatolni a biztonságos utazást, hogy csak menetrend szerinti repülőgépekre foglalnak jegyeket, az egyéb költségeket – szállás, transzfer, fakultatív programok stb. – pedig még az indulás előtt kifizetik a kinti szolgáltatóknak. Így az utas oda-vissza repülőjeggyel és kifizetett szolgáltatásokkal indul el Magyarországról. A kinti partnerünk persze tönkre mehetne, de jelenleg ő Egyiptom egyik, ha nem a legnagyobb és legstabilabb utazási irodája – közölte Tóth Róbert. Megtorpant a kereslet A mostani gazdasági helyzetben persze az utazásszervezők és -közvetítők élete sem könnyű, amelyek épphogy túl vannak a koronavírus-járvány okozta sokkon. Az orosz–ukrán háború okozta energiaválság és világméretű infláció miatt devizában mérve is drágulnak az utazások, de a hazai fizetőeszköz gyengesége miatt ez forintban még radikálisabb. Ráadásul a rezsicsökkentés átalakítása miatt sok potenciális utas megijedt, inkább tartalékot képez és elhalasztja a tervezett külföldi út foglalását. Ezt tapasztaljuk mi is az utóbbi hetekben – mondta a szakember, aki ezek alapján úgy véli, a pandémia időszakát követően, ha a jelenlegi helyzet hosszabb távon is fennmarad, akkor ismét várható egy átrendeződés az utazási irodák piacán.

