Majdnem minden hetedik vállalat (14 százalék) úgy érzi, hogy a világjárvány következményei veszélyeztetik a túlélését – derült ki az Ifo gazdaságkutató intézet decemberben végzett és hétfőn publikált felméréséből. Az előző, 2021. júniusi felméréshez képest ez az arány nem változott. Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője kiemelte, hogy a veszélyeztetettség érzése különösen erős az utazási irodák és utazásszervezők körében, ahol a cégek 73,2 százaléka látja kétségesnek a jövőbeni működését, emellett a rendezvényiparban is nagyon magas a bizonytalanság, a vállalatok 67,4 százaléka gondolja úgy, hogy a közeljövőben lehet, hogy végleg le kell húznia a rolót.

Fotó: FRANKHOERMANN/SVEN SIMON / AFP

A kiskereskedelemben a vállalatok 17,1 százaléka beszélt decemberben a túlélést veszélyeztető helyzetről, ez pedig romló tendenciát jelent, ugyanis júniusban még csak 14,4 százalékuk látta ennyire borúsnak a jövőt. Wohlrabe hangsúlyozta, hogy mindez elsősorban a fogyasztók visszafogottságának a következménye.

A vendéglátásban továbbra is kritikus a helyzet, a vállalkozások több mint fele érzi úgy, hogy a létét fenyegetik a körülmények.

Az éttermek és vendéglátóipari vállalkozások 52,5 százaléka számolt be erről, ami csak kis javulást jelent a júniusi 55,4 százalék után. A szálláshely-szolgáltatásban azonban 58,8 százalékra romlott ez az arány, a júniusi 52,1 százalékról.

A feldolgozóipar állja legjobban a sarat, itt a vállalkozásoknak mindössze 5,7 százaléka tartja veszélyeztetettnek a fennmaradását. A júniusi adatokhoz hasonlóan most is a ruházati ipar a leginkább érintett. Decemberben 21,3 százalékuk látta kétségesnek a jövőjét, ami némi javulás a júniusi 32,6 százalék után, de a nyomdaipari vállalatok szintén több mint ötöde hasonló kilátásokról számolt be.