Európa egyik legfontosabb kulturális fesztiválján, a spanyolországi Segoviában rendezett Hay Fesztiválon, a világ legelismertebb múzeumi és kulturális szakemberei előtt mutatta be a Liget Budapest projektet és a nemrég átadott épületeket Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. „Az innovációra és hagyományokra fókuszáló négynapos nemzetközi rendezvényen nagy tetszést aratott Európa legnagyobb kulturális beruházása a szakmai berkekben és a látogatók körében egyaránt” – áll az eseményről kiadott közleményben.

Baán László a Múzeumok és az új urbanizmus című mai beszélgetésen azt emelte ki, hogy a Liget Budapest projekt nemcsak Magyarország legjelentősebb kulturális fejlesztése, hanem jelenleg Európa legnagyobb léptékű kulturális tartalmú városfejlesztési projektje. „Európában egyedülálló komplexitású, sűrű kulturális szövetet hoztunk létre a Városligetben, amely felkeltette ennek a neves nemzetközi fesztiválnak is a figyelmét. Egy város vonzerejét azok a kulturális rétegek jelentik, amelyeket az elmúlt évszázadok hoztak létre és amelyek a modern korban is újra megélhetők. Minden élő város hozzáad az örökölt kulturális rétegekhez, ezt tesszük mi is a Liget Budapest Projekt megvalósításával: megőrizzük a régi értékeinket, megújítjuk őket, mint a Szépművészeti Múzeumot és a Millennium Házát, valamint hozzáadunk újat, világszínvonalon, mint a Magyar Zene Házát, és a Néprajzi Múzeumot” – hangsúlyozta Baán László.