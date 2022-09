A mostani változékony gazdasági környezet jelentős kihívások elé állítja a hazai közbeszerzési piac szereplőit, amelyekre reagálni kell – hangzott el a Közbeszerzési Expón, kedden. A Közbeszerzési Hatóság 10 év után rendezte meg újra az expót, azzal a céllal, hogy a közbeszerzési piac szereplői egy átfogó, interaktív szakmai rendezvényen vitassák meg a piac aktuális kérdéseit.

Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, illetve, Latorcai Csaba miniszterhelyettes

A budapesti Millenáris Parkban kedden megtartott szakmai rendezvényen kiállítóként több mint egy tucat kormányzati és egyéb szakmai szervezet, illetve számos közbeszerzési szakember vett részt.

A Közbeszerzési Expó megnyitóján Latorcai Csaba miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség Területfejlesztésért Felelős Minisztere Hivatalának parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy minden eddiginél szigorúbb és átláthatóbb rendszer jön létre az uniós pénzek felhasználására és az uniós közbeszerzések ellenőrzésére. Az ennek érdekében tervezett intézkedések az Európai Bizottság véleménye szerint is garantálják az európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések hatékonyságát, és azt, hogy azok befolyásolástól mentesek legyenek. Jelezte: az ezt a célt szolgáló, vonatkozó törvénymódosítások egy részét már benyújtották az Országgyűlésnek, a módosításokat várhatóan október végéig fogadja el a parlament.

Az expón a szakemberek három kiemelt témát vitatnak meg: az előre nem látható, irreális árváltozások kezelésének közbeszerzési kérdéseit, az orosz–ukrán háború közbeszerzésekre kifejtett hatásait, illetve az intenzív verseny biztosításának lehetőségeit a közbeszerzési piacon.

Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke szerint a prevenció és az ellenőrzés a kulcsa annak, hogy egy rendkívül változékony gazdasági helyzetben, valamint egy uniós forrásokkal kapcsolatos közéleti vita közepette is segíthessék a közpénzek átlátható elköltését, biztosítsák a verseny tisztaságát és a jogalkalmazói tevékenység jogszerű gyakorlását. A Közbeszerzési Hatóság ezt a munkát évek óta következetesen végzi, és most ennek szellemében rendezték meg a Közbeszerzési Expót is.

A Közbeszerzési Hatóság elnöke szerint az intézmény kiemelt feladata, hogy a szakmán belül elősegítse a legújabb ismeretek terjesztését, ezért a hatóság évek óta rendszeresen szervez szakmai rendezvényeket, konferenciákat. A Közbeszerzési Expó 2022 ennek szellemében helyt adott a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) képzésének is.

Kovács László szerint alapvetően fontos, hogy a közbeszerzések minél átláthatóbbak legyenek. Ennek kulcskérdése, hogy megfelelően készítsék elő a közbeszerzési eljárásokat, ezzel a jogsértések, szabálytalanságok jó része megelőzhető. A hatóság ezzel párhuzamosan erősíti ellenőrzési tevékenységét, növeli a hatóság által lefolytatott ellenőrzési eljárások számát. Kiemelt cél az is, hogy tovább csökkentsék az egyajánlatos közbeszerzések számát – jelezte Kovács László.