A VG a napokban írt arról, hogy jelentősen megugrottak idehaza az autósiskolák árai: a szakma szerint a 600 ezer forintot is elérhetik a jogosítvány megszerzésének költségei, s ez meglátszik a tanulók számának fogyatkozásában is.

Fotó: Illyés Tibor/MTI

„Jogosítványtámogatás”

Az állam több mint négy éve, 2018 júliusa óta a költségek egy kis szeletéhez hozzájárulást ad a húsz év alattiaknak szóló KRESZ-támogatás formájában. Ennek összege a KRESZ-tanfolyam díjának és a sikeres elméleti vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de

maximum 25 ezer forint.

A jogosultak körét ugyanakkor 2020. július 1-jétől egy kormányrendelet kibővítette, így ettől az időponttól kezdve – életkortól függetlenül – annak is jár támogatás, aki a vizsga napján csecsemőgondozási, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült. Továbbá a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt kiadott kormányzati döntések érintették a KRESZ-támogatás szabályait is, így azok is igényelhették, akik a járványügyi korlátozások miatt nem tudták húszéves koruk előtt letenni a vizsgát.

Hányan és mennyit kaptak?

A VG kikérte a Magyar Államkincstáról a hozzájárulás eddigi számait, amelyekből az derült ki, hogy a támogatás bevezetése óta csaknem 140 ezer – pontosan 139 853 – kérelmező támogatási jogosultságát ismerték el.

Nekik összesen 3 milliárd 462 millió forintot fizetett ki a kincstár,

az átlagos összeg fejenként 24 755 forint volt.

Éves lebontásban:

2018-ban 9912,

2019-ben 33 788,

2020-ban 35 896,

2021-ben 33 799,

2022. január 1-jétől október 4-ig pedig 26 458 fiatal

kapott támogatást.

Az adatokban a kisgyermekeltartási jogcímen – 2020. július 1-jétől 2022. október 4-éig – elismert 3990 jogosultság is szerepel. Erre összesen 99,3 millió forintot folyósított a Magyar Államkincstár.