Parajdi sóbánya: a kormány menesztette a Salrom vezetését – a miniszter megtorlást ígér, „az igazság fájdalmas, de felelni fognak”

A katasztrófát követő súlyos mulasztásokat és pazarlást feltáró hivatalos jelentésekre reagálva kedden este azonnali hatállyal menesztették a Salrom teljes vezetőségét. Radu Miruta gazdasági miniszter szerint „véget ért a felelőtlenség és a gúnyolódás”. A parajdi sóbánya menesztett vezetőit ideiglenes mandátummal rendelkező szakértői csapatra cserélik. Az állam a károk megtérítéséért és a felelősök megbüntetéséért bírósághoz fordul.
Schweickhardt Gyula
2025.10.22., 15:42
Fotó: MTI

Radu Miruta gazdasági miniszter a közösségi médiában jelentette be a parajdi sóbánya ügyében régóta várt radikális lépést, amely a miniszterelnöki ellenőrző testület által a hét végén bemutatott jelentés legfontosabb javaslatát ülteti a gyakorlatba, írja a Maszol „Sokáig tartott, de megtörtént. A Salrom vezetőségét leváltották. Véget vetünk azok közönyének és arroganciájának, akik azt hiszik, hogy a román állam erőforrásai a személyes örökségük!” – jelentette ki a tárcavezető, hozzáfűzve, hogy a döntést a kisebbségi részvényes bevonásával, minden akadályoztatási kísérlet ellenére sikerült keresztülvinni.

Parajdi sóbánya
A parajdi sóbánya lezárt bejárata / Fotó: Veres Nándor / MTI 

Határozott fellépés a parajdi sóbánya ügyében

A miniszter a menesztés okaként a két, frissen elkészült hivatalos jelentésben dokumentált megállapításokat nevezte meg. Ezek világosan kimutatták, hogy a sóbánya vezetése szemet hunyt a beomlás veszélye felett, és felesleges, költséges beszerzéseket hajtott végre, miközben a közpénzeket elpazarolták. A tárcavezető a késlekedésre vonatkozó kritikákra reagálva elmondta: a megalapozott döntéshez elemzésekre, tárgyalásokra és dokumentumokra volt szükség. 

Én nem játszom a szavakkal: megbizonyosodom róla, hogy a dolgok valóban megtörténnek

– jelentette ki.
 A leváltott vezetőség helyét egy szakértői csapat veszi át, amely ideiglenes mandátummal látja el feladatait. A csapat összetétele a kormányzat szándékait is tükrözi: tagja egy, a helyi közösségből származó, geológiai feltárásban jártas ügyvezető igazgató, egy a költségellenőrzésben és hatékony menedzsmentben tapasztalt pénzügyi auditor, valamint a Romanian Business Leaders közösségből érkező vállalkozó. Ez a felállás egyértelműen a politikai kapcsolatok helyett a szakmai hozzáértésre, a pénzügyi fegyelemre és a helyi viszonyok ismeretére helyezi a hangsúlyt. A miniszter egyértelművé tette, hogy az ügy a menesztésekkel nem zárul le. 

Az igazság fájdalmas: hibáztak, és felelni fognak. Továbblépünk: bírósági úton kérjük a károk megtérítését és a felelősök megbüntetését

– üzente.
Hozzátette, hogy a Salrom korábbi vezetése már ügyvédekkel és perekkel fenyegetőzik, de ettől nem ijed meg. A kormány emellett folytatja a katasztrófa által sújtott parajdi közösség támogatását is: az ideiglenesen bezárt vállalkozások 82 kártérítési kérelméből 73-at már jóváhagytak, összesen 4,3 millió lej értékben.

A döntést a politikai szereplők is üdvözölték.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke erkölcsi győzelemnek nevezte a történteket, mondván, „a hanyagság, halasztás nem maradhat következmények nélkül”. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke pedig köszönetet mondott a miniszternek a határozott lépésért, amely lezárja azt a fejezetet, amelyben a Salrom még rendkívüli természeti tényezőkre hivatkozva próbálta hárítani a felelősséget.

A menesztésekhez vezető jelentésről itt írtunk korábban.

A kiemelt képen a parajdi sóbánya lezárt bejárata / Fotó: Veres Nándor / MTI 

