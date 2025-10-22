Deviza
Pest Vármegyei Főügyészség
Durva visszaélések: szabálytalanul lerövidítette a termékek jótállási idejét több cég

A Pest Vármegyei Főügyészség a fogyasztók érdekében folytatott tevékenysége során egyes vállalkozásoknál ellenőrizte a jótállás időtartamának betartását. A hatóság azt állapította meg, hogy nem tartják be a jogszabályi előírásokat egyes termékeknél.
Zováthi Domokos
2025.10.22., 17:01

Köztudomású, hogy ha egy terméket megvásárolunk, ahhoz valamiféle garancia kapcsolódik – emlékeztetett közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A jótállás kötelezi az eladót, hogy helytálljon az általa eladott termék hibájáért / Fotó: Connect Images via AFP

Mint írták, a „garancia” szó jogi értelemben jótállást jelent azoknál a termékeknél, amelyek esetében a jogszabály ezt kötelezően előírja vagy az eladó önként vállalja. A jótállás arra kötelezi az eladót, hogy helytálljon az általa eladott termék hibájáért a jogszabályban meghatározott idő alatt. 

Ez az időtartam tartós fogyasztási cikkeknél a 10 ezer forintot elérő, de a 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetében két év, 250 ezer forint eladási ár felett három év.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek például a háztartási készülékek, a gázkészülékek, a számítógépek, a laptopok, a fényképezőgépek, a mobiltelefonok és még számos termék.

Többen nem tartották be a jogszabályokat a termékek jótállásánál 

Az ügyészség az ellenőrzései során több esetben azt tapasztalta, hogy a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkeknél a jótállási időt nem a jogszabályok szerint határozzák meg, hanem rövidebb időtartamban. Az ilyen tájékoztatás megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot valósít meg, mivel a fogyasztó tévesen azt feltételezheti, hogy a jótállási idő már egy éve letelt, és

emiatt nem él a jogával, hogy a terméket kicseréltesse vagy megjavíttassa.

A közérdekvédelmi jogkörében eljáró Pest Vármegyei Főügyészség a fogyasztók védelmében folytatott tevékenysége során az ilyen megtévesztő kereskedelmi gyakorlat észlelése esetén

  • a peres eljárás elkerülése
  • és a jogsértések mielőbbi megszüntetése

érdekében felhívta az érintett vállalkozásokat arra, hogy módosítsák a jótállásra vonatkozó tájékoztatásaikat hatályos jogszabályoknak megfelelően. A vállalkozások az ügyészi felhívásnak eleget tettek, ezért nem kellett pert indítani.

