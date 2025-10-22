Délután belehúzott a délelőtt még gyengélkedő forint
Bár szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, s a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett , csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben. Ám délután újra belehúzott a magyar deviza.
Szűk sávban a forint
Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés. Ebéd után azonban újra a forint erős oldalára lendült az euró jegyzése. Az euró-forint többször is a 388,7-es szintet közelítette.
Az Equilor elemzői napi forintpiaci elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy
az euró-forint árfolyamgrafikonján 388,50-nál meghatározó támasz rajzolódik ki.
Míg a közeli ellenállási szintek a 390,00-390,10-os tartományban láthatók, ennek a teteje a 30 napos mozgóátlag. Az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag pedig fontosabb ellenállást képez 392 közelében.
Érdekesen alakult a dollár-forint jegyzés: délelőtt az 50 napos mozgóátlag (335,3) fölé került, de még nem volt szignifikáns az áttörés. Nagyobb tér egyébként is a 336,05-os szint áttörése esetén nyílna, ez esetben 338,90-nál adódna a következő fontosabb akadály, melyet a felső Bollinger-szalag is erősít. Délután azonban a dollárral szemben is erősített a forint. A kurzus 335 közelébe süllyedt, vagyis
a dollár-forint visszatesztelte a délelőtt áttört szintet.
Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír:
továbbra sem látható nagyobb mozgás a forintpiacon.
Az MNB tegnapi kamatdöntő ülésén a vártnak megfelelően sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban nem változtatott. A jegybanki üzenetek továbbra is szigorúak, ami támogatja a forintot a hosszabb ideig fennmaradó magasabb kamatkülönbözeten keresztül.