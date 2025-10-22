Deviza
Reagált Lázár János a súlyos szolnoki buszbalesetre – kárpótolják az utasokat, ezt kéri a miniszter

A szolnoki buszbaleset huszonhárom sérültje közül többen kórházi kezelésre szorulnak, köztük gyermekek és egy idős asszony is. Lázár János miniszter szerint a legkisebb sérülés is elfogadhatatlan, ezért a MÁV csoport méltányossági alapon fájdalomdíjat fizet minden érintettnek.
VG
2025.10.22, 16:36
Frissítve: 2025.10.22, 16:58

Lázár János építési és közlekedési miniszter közölte, hogy nem műszaki hiba, hanem a buszsofőr rosszulléte vezetett a szerdai szolnoki buszbalesethez. Lázár János utasította a MÁV csoportot, hogy a vizsgálat lezárásától függetlenül méltányossági fájdalomdíjat fizessen az érintett utasoknak.

A balesetet követően Lázár János gyorsan és határozottan intézkedett. Közleményében hangsúlyozta: „A MÁV csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülés is súlyosabb az elfogadhatónál.”

Ennek megfelelően már a vizsgálat lezárása előtt arra utasította a MÁV csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a baleset valamennyi érintettjének. 

A döntés célja, hogy az utasok gyors, közvetlen támogatást kapjanak, függetlenül attól, kinek a felelősségét állapítják meg. A miniszter közölte: az érintettek a következő napokban a [email protected] címen vehetik fel a kapcsolatot a társaság illetékeseivel.
Egyúttal jókívánságait fejezte ki a sérülteknek, és köszönetet mondott a mentésben részt vevő szakembereknek és civileknek.

Lázár János egyértelművé tette: a rendelkezésre álló információk szerint a balesetet nem műszaki hiba, hanem a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta. Kiemelte, hogy „minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, illetve politikailag motivált”, ezzel világosan elhatárolódott azoktól a találgatásoktól, melyek a jármű műszaki hibáját vagy a társaság üzemeltetési felelősségét próbálták firtatni még a vizsgálat lezárása előtt.

A fájdalomdíj kifizetésének elrendelése nem jogi kötelezettség, hanem a tárca vezetője által elrendelt, méltányossági intézkedés. 

Ezzel a MÁV csoport gyakorlatilag megelőlegezi a jóvátételt, még mielőtt a felelősségi viszonyok tisztázódnának. 

Ilyen típusú intézkedés ritka a magyar közlekedési gyakorlatban, és inkább válságkezelési gesztusnak tekinthető – annak jeleként, hogy a közlekedési kormányzat az utasokat nem kívánja kitenni hosszadalmas adminisztratív eljárásoknak.

Lázár János üzenete egyértelmű: az állami közlekedési vállalatoknak morális felelősségük van a szolgáltatásaik során bekövetkező káreseményekben akkor is, ha a felelősség jogilag nem feltétlenül az övék.

