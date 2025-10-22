Deviza
Több hazai banknál is leállnak a szolgáltatások a hosszú hétvégén

Rendszerfejlesztést hajt végre a hosszú hétvégén az OTP Bank és a K&H Bank is. A bankszünnapokon számos szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Világgazdaság
2025.10.22, 16:15
Frissítve: 2025.10.22, 16:21

A pénzintézetek a hivatalos felületeiken tájékoztatnak az előre tervezett bankszünnapokról – adta hírül az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286. §) miatt hozzák nyilvánosságra.

bankszünnap, 20250508_mol_mbh_atm_017_VZ
Bankszünnapok lesznek két hazai nagybanknál is a következő napokban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Bankszünnapok az OTP Banknál

Október 23–26.

  • Október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Október 26.

Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • vámpénztári rendszer,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint
  • az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Október 31.

  • Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Bankszünnapok a K&H Banknál

Október 25.

  • Október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 

Október 26.

  • Október 26-án 2:00 és 8:00 óra között az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásuk nem lesz elérhető. 

A fentiekkel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

 

