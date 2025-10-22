Zelenszkij durván bevásárolna: 150 szuperszonikus vadászgépet rendelne Svédországtól – nem ismeretlen a magyarok előtt a típus

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson szerdán bejelentette, hogy Svédország a Saab gyártotta JAS 39 Gripen E vadászgépek értékesítéséről tárgyalt Ukrajnával.

Stockholm 100-150 modern Gripen vadászgép eladásáról tárgyal Kijevvel / Fotó: Snoj Peter

Zelenszkij a közös sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az ukrán pilóták már megkezdik a Gripenek használatára való felkészülést.

Már most képzünk pilótákat, és jövőre megkezdjük a Gripen gépek használatát

– mondta az elnök.

A tervek szerint Ukrajna 100-150 darab, többcélú Gripen E-t vásárolna a Saabtól, Európa egyik vezető fegyvergyártójától. A svéd kormány szerint a szerződés nemcsak a gépek beszerzését foglalja magában, hanem a pilótaképzést, karbantartási együttműködést és a technológiai tudás megosztását is.

A Gripen E a Saab legújabb, legmodernebb változata, a General Electric F414G hajtóművel felszerelve, amely nagyobb tolóerőt és jobb üzemanyag-hatékonyságot biztosít. A repülőgép hatótávolsága 1500 kilométer feletti, ami lehetővé teszi a hosszú küldetéseket tankolás nélkül. Az integrált PS-05/A Mk4 radar és az IRST, azaz infravörös követőrendszer kiváló helyzetismeretet és többcélú bevetési képességet biztosít.

A Gripenek megfordíthatnák a háború menetét – csak későn érkeznek

A vadászgép rövid, ideiglenes kifutópályákról is képes felszállni, minimális földi támogatással – ez kulcsfontosságú Ukrajna szórt légvédelmi stratégiája szempontjából a háborús körülmények között. A Gripen lehetővé teszi a nyugati fegyverek integrációját, köztük az AIM-120 AMRAAM és Meteor légiharc-rakétákat, valamint különböző precíziós irányított fegyvereket.

Svéd tisztviselők a Reutersnek elmondták, hogy az együttműködés a jövőben kiterjedhet közös karbantartásra és esetleges közös gyártásra is, erősítve az európai védelmi ipar szerepét Ukrajna támogatásában.

Korábban Svédország azt is bejelentette, hogy legújabb, 836 millió dolláros ukrajnai segélycsomagja Tross-osztályú hadihajókat is tartalmaz majd – többcélú szállítóhajókat, amelyek képesek katonai egységek és utánpótlás szállítására, és opcionálisan nehézfegyverekkel vagy automata gránátvetőkkel felszerelhetők.