Hadiipari rali vezette az emelkedést, délután magára talált a forint
A BUX 104 182 ponton zárt, háromnegyed százalékkal emelkedett. A pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, de alulmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A forint délelőtt gyengélkedett, délután beerősített.
Amerika: a Teslára vár a piac
A tengerentúli piaczárás után jelent a Tesla: az elemzők rekordszámokat várnak.
Az arany ára közel 1 százalékot esett, nem kis fejtörést okozva a piaci szereplőknek.
A széles piacot leképező S&P 500 index egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékot szánkázott.
A 10 éves amerikai referencia állampapír hozama 3,977 százalékra süllyedt.
Pesti parkett: ralizott a 4iG és a Rába
Az OTP 30 870 forinton zárt, ami minimális plusz.
A Mol 2756 forinton fejezte be a napot, s ez kétharmad százalékos emelkedés.
A Richter 10 430 forinton zárt, ami bő 1 százalékos felpattanás.
A Magyar Telekom 1796 forinton zárt, bő 2 százalékot emelkedett.
A 4iG és a Rába minden befektetést felszív, a korábbi sztárok lecsorognak. A 4iG 3890 forinton zárt, majd 4 százalékot ralizott.
A Rába közel 7 százalékot menetelt.
Délelőtt gyengélkedett, délután belehúzott a forint
Szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, s a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett , csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben, délután azonban újra belehúzott a magyar deviza.
Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés. Ebéd után azonban újra a forint erős oldalára lendült az euró jegyzése. Az euró-forint többször is a 388,7-es szintet közelítette. Végül 388,76 közelében zárt.
Az Equilor elemzői napi forintpiaci elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy
az euró-forint árfolyamgrafikonján 388,50-nál meghatározó támasz rajzolódik ki.
Míg a közeli ellenállási szintek a 390,00–390,10-os tartományban láthatóak, ennek a teteje a 30 napos mozgóátlag. Az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag pedig fontosabb ellenállást képez 392 közelében.