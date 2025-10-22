Deviza
EUR/HUF388.8 -0.12% USD/HUF334.78 -0.23% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF420.7 -0.13% PLN/HUF92.03 +0.24% RON/HUF76.51 -0.11% CZK/HUF16 -0.08% EUR/HUF388.8 -0.12% USD/HUF334.78 -0.23% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF420.7 -0.13% PLN/HUF92.03 +0.24% RON/HUF76.51 -0.11% CZK/HUF16 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Hadiipari rali vezette az emelkedést, délután magára talált a forint

Pattant a Telekom és a Richter, mégsem a blue chipek vitték a prímet. A 4iG és a Rába rali uralja a pesti parkettet. A forint délelőtt gyengélkedett, délután beerősített.
Faragó József
2025.10.22, 17:13
Frissítve: 2025.10.22, 17:27

A BUX 104 182 ponton zárt, háromnegyed százalékkal emelkedett. A pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, de alulmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A forint délelőtt gyengélkedett, délután beerősített.

pesti parkett
 A pesti parketten most sem a blue chipek vitték a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a Teslára vár a piac

A tengerentúli piaczárás után jelent a Tesla: az elemzők rekordszámokat várnak.

Az arany ára közel 1 százalékot esett, nem kis fejtörést okozva a piaci szereplőknek.

A széles piacot leképező S&P 500 index egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékot szánkázott.

A 10 éves amerikai referencia állampapír hozama 3,977 százalékra süllyedt.

Pesti parkett: ralizott a 4iG és a Rába

Az OTP 30 870 forinton zárt, ami minimális plusz.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,870 HUF 0 / +0.16 %
Forgalom: 11,440,132,710 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2756 forinton fejezte be a napot, s ez kétharmad százalékos emelkedés.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,756 HUF 0 / +0.66 %
Forgalom: 988,350,814 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 430 forinton zárt, ami bő 1 százalékos felpattanás.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,430 HUF 0 / +1.16 %
Forgalom: 1,756,352,860 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1796 forinton zárt, bő 2 százalékot emelkedett.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,796 HUF 0 / +2.05 %
Forgalom: 387,382,198 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG és a Rába minden befektetést felszív, a korábbi sztárok lecsorognak. A 4iG 3890 forinton zárt, majd 4 százalékot ralizott. 

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 3,890 HUF 0 / +3.73 %
Forgalom: 3,462,375,540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Rába közel 7 százalékot menetelt.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3,330 HUF 0 / +6.39 %
Forgalom: 629,109,810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Délelőtt gyengélkedett, délután belehúzott a forint

Szűk sávban zajlik a forintpiaci kereskedés, s a hazai fizetőeszköz délig feladta reggel megszerzett , csekély előnyét a meghatározó devizákkal szemben, délután azonban újra belehúzott a magyar deviza.

Az euró jegyzése a 388,8-es napi mélypont után egészen 390-ig szaladt fel, délben pedig 389,2 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami csekély gyengülés. Ebéd után azonban újra a forint erős oldalára lendült az euró jegyzése. Az euró-forint többször is a 388,7-es szintet közelítette. Végül 388,76 közelében zárt.

Az Equilor elemzői napi forintpiaci elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy 

az euró-forint árfolyamgrafikonján 388,50-nál meghatározó támasz rajzolódik ki.

Míg a közeli ellenállási szintek a 390,00–390,10-os tartományban láthatóak, ennek a teteje a 30 napos mozgóátlag. Az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag pedig fontosabb ellenállást képez 392 közelében.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.8025 -0.12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu