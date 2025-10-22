Hadiipari rali vezette az emelkedést, délután magára talált a forint

A BUX 104 182 ponton zárt, háromnegyed százalékkal emelkedett. A pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, de alulmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A forint délelőtt gyengélkedett, délután beerősített.

A pesti parketten most sem a blue chipek vitték a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a Teslára vár a piac

A tengerentúli piaczárás után jelent a Tesla: az elemzők rekordszámokat várnak.

Az arany ára közel 1 százalékot esett, nem kis fejtörést okozva a piaci szereplőknek.

A széles piacot leképező S&P 500 index egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékot szánkázott.

A 10 éves amerikai referencia állampapír hozama 3,977 százalékra süllyedt.

Pesti parkett: ralizott a 4iG és a Rába

Az OTP 30 870 forinton zárt, ami minimális plusz.