A kormány úgy döntött, hogy a friss tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti az árstopot az év végéig - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, Budapesten. A legnagyobb probléma, amivel a magyar gazdaság küzd, továbbra is a szankciós infláció. Az energiaárak emelkedése megjelenik az élelmiszerárak növekedésében is - közlte a mai kormányinfón Gulyás Gergely.

Fotó: Soós Lajos / MTI

A döntés szerint december 31-ig a két termék esetében a bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. A piacokra nem vonatkozik a szabályozás.

Az intézkedés a tojásnál 25, burgonyánál 10 százalékkal csökkenti az árat és összességében 0,1-0,2 százalékkal az inflációt.

Ennyivel csökken a krumpli és a tojás ára A legfrissebb árstop bejelentésekor elhangzott, a döntés legalább az év végéig szól, addig tehát már hét alapvető élelmiszer árának maximumát rögzítették.

A megjelent rendelet értelmében a hatósági áras termékek körébe kerül csütörtöktől a friss tojás, héjában és az étkezési burgonya, kivéve az újburgonyát. A rendelet szerint a hatósági ár egyelőre december végéig van meghatározva. Ennek értelmében a két termék az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során

alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.

Amennyiben a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2022. szeptember 30. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni. Abban az esetben ha a fentiek szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2022. szeptember hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben az rendelkezésre áll.

Ha a kereskedő kedvezményes értékesítés során alkalmazott árkedvezményt nyújtott, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell figyelembe vennie.

Ezzel az árstopos élelmiszerek köre termékeket érinti: tojás, étkezési burgonya, liszt, napraforgóolaj, sertéshús, csirkehús, 2,8 százalékos tej, kristálycukor.