ingatlan
Panyi Miklós
Otthon Start Program
lakáshitel

Panyi Miklós: hamarosan indul az Otthon Start program – évi tízezer új lakás a cél

A kormány célja, hogy a fiatal elsőlakás-vásárlók könnyebben juthassanak otthonhoz. Több tízezer új lakásfejlesztés terve körvonalazódik az Otthon Start programban, az első projektek már ősszel elindulhatnak.
VG/MTI
2025.08.19, 21:45

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerin már idén ősszel elindulhatnak az első Otthon Start-projektek, amelyek több mint tízezer új lakást hozhatnak a piacra.

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home,Otthon Start program hitel lakáshitel
Több tízezer új lakásfejlesztés terve körvonalazódik az Otthon Start programban, az első projektek már ősszel elindulhatnak / Fotó: Shuttertstock

A kormány célja, hogy az elsőlakás-vásárlók számára felgyorsítsa a kínálat bővülését, és hosszabb távon ötvenezer új otthon épülhessen meg.

Az államtitkár keddi videóüzenetében arról beszélt, hogy az Otthon Start Programiroda fő feladata az elsőlakás-vásárlóknak szánt fejlesztések mielőbbi elindítása. A kormány az elmúlt hetekben több tucat ingatlanfejlesztővel egyeztetett, akik országszerte több tízezer lakás építésére jeleztek szándékot.

Hamarosan igényelhető az Otthon Start lakáshitel

Az első kormányrendelet-tervezet már meg is jelent, amely a budapesti fejlesztésekre vonatkozik, mintegy négyezer új lakás megvalósítását célozva. Panyi szerint a vidéki nagyvárosokban szintén élénkülés indult, így a projektek jelentős része ott valósulhat meg.

A tervek alapján a következő öt évben ötvenezer új otthon épülhet az Otthon Start keretében. Az államtitkár hangsúlyozta: már idén ősszel több mint tízezer lakásfejlesztés rajtolhat, amely nemcsak a fiatal vásárlóknak, hanem az építőiparnak és a teljes gazdaságnak is lökést adhat.

Két hét múlva indul az Otthon Start program: itt a tíz legfontosabb dolog amit tudni érdemes róla

A fix háromszázalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon Start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz.

 

