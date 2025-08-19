Tovább fokozza az acél- és alumíniumipari vámokat a Trump-adminisztráció: bezárják a kiskapukat

Az acél- és alumíniumipari vámok szigorítását rendelte el az amerikai kereskedelmi minisztérium, mely több mint 400, magas acél- és alumíniumtartalmú terméket listázott, a vagonoktól a szélturbinán át a motorbiciklikig, melyek fémtartalma után ki kell fizetni az 50 százalékos amerikai vámot.
A kereskedelemi tárca egészen pontosan 407 termékkategóriát sorolt fel, mint acél- vagy alumíniumipari származtatott termék, ami a Bloombergnek megszólaló vámügyintézők és szállítási szolgáltatók szerint nemcsak az anyagi terheket növeli az 50 százalékos vámok költségén keresztül, de az adminisztrációt is megnehezíti, hiszen akár a fémcsomagolásról is tudni kell mennyi acélt vagy alumíniumot tartalmaz.
A vámok így kiterjednek például az autóipari kipufogókra vagy épp az elektromos autók gyártásához szükséges acél alapanyagokra is.
Külföldi autógyártók azt kérték a tárcától, hogy az alkatrészeket hagyja ki a listáról, mondván az Egyesült Államokban jelenleg nincs meg a kapacitás az igények kielégítésére – írja a Reuters. Az új vámok ráadásul kedden azonnal hatályba is léptek, amit a kereskedelmi tárca ipari és biztonsági miniszterhelyettese Jeffrey Kessler üdvözölt, mivel az segít bezárni a kiskapukat.
Acélipari szereplők, mint a Cleveland Cliffs már korábban sürgették a kormányt, hogy terjessze ki a vámokat. Július végén pedig a félkész, rézből készült termékekre vetett ki az amerikai kormány hasonmló vámokat.
