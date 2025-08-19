Deviza
Tovább fokozza az acél- és alumíniumipari vámokat a Trump-adminisztráció: bezárják a kiskapukat

Az 50 százalékos vámok alól nem mentesülnek a kész és félkész termékek sem. Az acél- és alumíniumipari vámok legújabb részletei az importőrök papírmunkáját is megsokszorozzák.
K. B. G.
2025.08.19, 21:31

Az acél- és alumíniumipari vámok szigorítását rendelte el az amerikai kereskedelmi minisztérium, mely több mint 400, magas acél- és alumíniumtartalmú terméket listázott, a vagonoktól a szélturbinán át a motorbiciklikig, melyek fémtartalma után ki kell fizetni az 50 százalékos amerikai vámot.

Az acél- és alumíniumipari vámok célja az amerikai gyártás felpörgetése/Fotó: AFP

Az új acél- és alumíniumipari vámok az adinisztrációt is nehezítik

A kereskedelemi tárca egészen pontosan 407 termékkategóriát sorolt fel, mint acél- vagy alumíniumipari származtatott termék, ami a Bloombergnek megszólaló vámügyintézők és szállítási szolgáltatók szerint nemcsak az anyagi terheket növeli az 50 százalékos vámok költségén keresztül, de az adminisztrációt is megnehezíti, hiszen akár a fémcsomagolásról is tudni kell mennyi acélt vagy alumíniumot tartalmaz.

A vámok így kiterjednek például az autóipari kipufogókra vagy épp az elektromos autók gyártásához szükséges acél alapanyagokra is. 

Külföldi autógyártók azt kérték a tárcától, hogy az alkatrészeket hagyja ki a listáról, mondván az Egyesült Államokban jelenleg nincs meg a kapacitás az igények kielégítésére – írja a Reuters. Az új vámok ráadásul kedden azonnal hatályba is léptek, amit a kereskedelmi tárca ipari és biztonsági miniszterhelyettese Jeffrey Kessler üdvözölt, mivel az segít bezárni a kiskapukat.

Acélipari szereplők, mint a Cleveland Cliffs már korábban sürgették a kormányt, hogy terjessze ki a vámokat. Július végén pedig a félkész, rézből készült termékekre vetett ki az amerikai kormány hasonmló vámokat.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
