Magyarország rendkívüli sikereket ért el az egyetlen, dedikáltan környezet- és természetvédelmi, valamint éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató uniós forrásnál, hiszen eddig a 41 LIFE projekt keretében csaknem 70 millió euró összegű támogatást nyert el hazánk – jelentette ki Rácz András a Szikes Vizes Élőhelyláncolat LIFE Nyitókonferencián, Balmazújvárosban.

Fotó: Szilágyi Attila

Az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára beszédében kiemelte, hogy az Európai Bizottság a legsikeresebben zárult LIFE-projekteknek járó elismerésként hét hazai programot díjazott Best projekt, ezen belül a rákosivipera- és a pannonmagbank-programot a Best of the best projekt címmel.

Az idén 30 éves LIFE-projekt 2021-ben indult új, hétéves időszakának első pályázati ciklusában két hazai projekt is sikeres lett az európai uniós elbírálás alkalmával.

Ebből az egyik a természetes vízjárás rehabilitációját célozza egy hortobágyi vizes élőhelyláncolat vízhiányának felszámolása érdekében, mintegy 2,4 millió euró uniós támogatással. Az alföldi vizes élőhelyeken kialakult, csapadékhiányból fakadó problémák megoldásában kiemelt jelentőségű a természetvédelem, a legeltetést végző gazdálkodók és a vízügyi szakemberek összefogása – mondta el az államtitkár.

Rácz András beszámolt a hagyományos LIFE-projekteken túl a pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzését célzó, 2019-ben indított integrált LIFE-projektről is,

amely 5,5 milliárd forint összköltséggel, széles körű együttműködéssel számos gazdálkodást érintő tevékenységet foglal magában.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az állami természetvédelem és a nemzetipark-igazgatóságok birtokában az elmúlt 30 év során rendkívül kiterjedt tudás és tapasztalat halmozódott fel. A LIFE-projekten túl az utóbbi, körülbelül tíz évben hazánk eddig soha nem látott mértékben valósított meg természetvédelmi beruházásokat, mintegy 300 projekt keretében, több mint 80 milliárd forint összértékkel, körülbelül 300 ezer hektáron. A projektek nagy része klasszikus élőhely-rekonstukciós beruházás volt, amelyek kétharmada vizes élőhelyeket célzott.

Rácz András rendkívül fontosnak jelölte meg az állami intézkedéseket, illetve a nemzetipark-igazgatóságok 1400 munkatársának erőfeszítését a hazai természetvédelem területén. Ezenfelül a helybéliek, a gazdálkodók, az önkormányzatok és a civil szervezetek összefogása is elengedhetetlen a sikeres természetvédelmi tevékenység érdekében – méltatta az együttműködést az államtitkár.