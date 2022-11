Hiába a durva inflációs adat, további emelkedésre számítanak az elemzők

Itt a bejelentés az új árstopokról – kövesse velünk élőben a kormányinfót A kormány úgy döntött, hogy a hatósági árat kiterjeszti a tojásra és a burgonyára. Azt is bejelentették, hogy a kiegyenlítő energiát szolgáltató erőművekre extraprofitadót vezetnek be. Az utolsó akadály is elhárul az EU-s pénzekről való megállapodás elől. Cikkünk frissül!