Újabb két élelmiszerre terjesztett ki árstopot a kormány

A friss M-es méretű tojásra és a kései burgonyára terjeszti ki az árstopot a kormány - jelentette be Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón. A döntés év végéig szól, addig összesen tehát már hét alapvető élelmiszer árának maximumát rögzítették. A hatályba lépés a lehető leggyorsabb lesz, néhány napon belül megtörténik.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy

az árat a 2022. szeptember 30-i állapot szerint rögzítik.

A döntést azzal indokolta, hogy az alapvető élelmiszerek listáján a tojás és a burgonya előkelő helyen áll a leginkább dráguló termékek összevetésében. Az is szempont volt, hogy ezeknél a termékeknél biztosított az ellátás árrögzítés esetén is. Az árrögzítés a nagybani piacon kívül gyakorlatilag minden boltra és üzletre vonatkozik. Jelezte, hogy a kormány nem akar támogatást adni azoknak a kereskedelmi cégeknek, akik érintettek az árstopban,

de a kistelepülések boltjainak igen.

Ennek részleteit hétfőn hozhatják nyilvánosságra. Az árstopok összeségében valamelyest csökkentik az inflációt, de nem ez a legnagyobb haszna, hanem a szociális hatása: hét termékből a korábbi árszint szerint vásárolhatnak a fogyasztók. A kereskedelmi láncok ugyan megpróbálhatják áthárítani az árstopok okozta kiesést más termékekre, de teljes egészében ezt nem tudják megtenni.

Gulyás Gergely szerint a tojás ára 25 százalékkal, a burgonyáé 10 százalékkal lesz alacsonyabb, mint most.

Ez 0,1-0,2 százalékkal csökkentheti az inflációt. Megemlítette, hogy nincs napirenden a vasárnapi boltzár visszaállítása, valamint azt is elárulta, hogy több kereskedőt is megbüntettek az elmúlt időszakban, amiért az árstopos termékekből mérsékelték a készleteket.

Újabb extraprofitadó érkezik

A kormány december 31-i dátummal rögzítette a jelenlegi rezsiárakat. Jövőre ezeket felülbírálják. Ebben kulcsfontosságú elem a rendszerhasználati díj.

A kabinet döntése értelmében ez nem emelkedhet a lakossági fogyasztók esetében.

Csakhogy ez a tétel az energia drágulása miatt a piacon emelkedik, így a különbözetet fedezni kell. Ennek érdekében úgy határoztak, hogy a kiegyenlítő energiát nyújtó erőművekre extraprofitadót vetnek ki.

Ennek mértéke az idén és jövőre is 40-40 milliárd forint.

Az adó kulcsa pedig 10, illetve 13 százalék.

Uniós pénzek

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszakban Magyarország rengeteg előrelépést tett annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az Európai Bizottsággal a helyreállítási pénzekről. Ebből a hitelrészt csak akkor fogják kérni, ha a támogatási részről egyezség jön létre. Jelezte, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán Brüsszel újabb, immáron a 18. feltételt támasztott.

Ennek teljesítését a kabinet végrehajtja, bár az okok alaptalanok.

A kérés különböző hatáskörökre vonatkozik az OBT és az OBH kapcsán, előbbi kaphat erősebb jogosítványokat. Ez ügyben jogszabályi módosítások lesznek, amelyekkel orvosolható a Bizottság kifogása.

Így pedig az utolsó akadály is elhárul a megállapodás elől

- húzta alá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kitért rá, hogy az inflációra gyakorolt hatása egy megállapodásnak csekély, mert azt alapvetően az energiaárak határozzák meg.

Újra fogják számolni a gáz és az áram árat

Egy újságírói kérdésre reagálva az is elhangzott, hogy a kormány az elmúlt 3 hónap átlagát veszi majd figyelembe a rezsinél, és ennek megfelelően állapítja majd meg a jövő januártól érvényes gáz és áram árat. Gulyás Gergely rámutatott, hogy nem lehet kiindulna a mostani alacsonyabb gázárakból, mivel a gázbeszerzés folyamatos, abban egy nap nem meghatározó.

Ráadásul relatív, hogy mi számít alacsonynak, a mostani 120 euró körüli jegyzés valóban alatta van az augusztusi 350 eurós csúcsnak, de még így is hatszorosa a válság előtti 20-30 eurós árnak.

A gáz ára azért alacsonyabb most, mert tele vannak a tárolók. Amint apad a mennyiség és újra be kell tárazni, az árak emelkedni fognak. A jövő tavaszi árak már most is 140 eurónál mozognak. Az idén még nem nyúlnak az árképzéshez, de jövőre mindenképpen, és azt szeretnék, hogy alacsonyabb legyen a piaci lakossági ár szintje. De ezt garantálni nem lehet. Ugyanakkor azt megerősítette, hogy a korábbi számítások helyesnek bizonyultak,

a háztartások 72 százaléka maradt meg a rezsicsökkentett sávon belül.

Pedagógusbérek

Magyarország 2025 után egyedül vállalja a tanárok béremelésének költségét

- Gulyás Gergely erről is beszélt. Azt mondta, hogy átlagosan közel 800 ezer forintra emelkedhetnek a hivatalos tanárbérek, egyes esetekben e fölé is. A magyar gazdaság most erre képes, de ha nem sikerül megállapodni az EU-val, akkor ez meghiúsul, mert a büdzsé egyensúlyát meg kell tartani. Megjegyezte, 2023-ban az európai országok többsége költségvetési problémákkal fog küzdeni, de megtesznek mindent, amit a magyar költségvetés stabilitásának fenntartása mellett megtehetnek, hogy emeljék a pedagógusok fizetését, illetve a minimumnyugdíjat.

Nem marad meg az infláció okozta többlet

Tény, hogy a kilőtt infláció plusz bevételt jelent az államkasszának, de ez a pénz nem marad ott a többlet terhek miatt. Csak az inflációkövető nyugdíjakra százmilliárdokat fordítanak és a megnövekedett energiárakat is fedezni kell. Mindent összevetve az államkassza nem pluszban van,

hanem 1500-2000 milliárdos hiányt görget maga előtt.

Előzmények

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kedden a közösségi oldalán tette közzé, hogy szerdán 10 órától kormányinfót tartanak.

Az időpont némiképp szokatlan, hiszen jellemzően szerdán a kormány szokott ülésezni, a kormányinfó pedig ezt követően, általában csütörtökön következik.

Csakhogy ezen a héten a kormányülést előre hozták keddre,

vagyis a mai kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő már az aktuális döntésekről tud számot adni.

Árstop mindenek előtt

Az árstopok kiterjesztésének kérdése régóta lóg a levegőben, de másfél hete egészen konkrétan napirenden van, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a Kossuth rádióban, hogy a kormány kibővíti az árstopos termékek listáját. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn már arról beszélt, hogy erről napokon belül dönteni fognak. Kiderült, hogy

az élelmiszerek kategóriájában lesznek új árstopok,

az elmúlt egyéves időszak árváltozásait veszik alapul,

azok a termékek kaphatnak árstopot, amlyeknél 40 százalék fölötti infláció állt be,

ugyancsak fontos kitétel, hogy az újonnan árstopos termékek lehetőleg előállíthatók legyenek belföldön,

az árstop változatlanul a bolti árakra vonatkozik.

Hogy pontosan mely termékekre esett a választás, azt jó eséllyel a kormányinfón jelentik majd be. A VG előzetesen arról írt, hogy a tojás, a vaj és a burgonya benne lehet az újonnan árspakázott éellmiszerek között.

Az árstopon kívül is van élet

Azt viszont Orbán Viktor Facebook-bejegyzéséből lehet tudni, hogy a kormányülésen nem csak az ársapkák kerülhettek szóba, hanem több más fontos téma is.