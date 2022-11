A béren kívüli juttatások továbbra is fontos szerepet töltenek be a munkavállalói elégedettségben – derült ki az OTP Pénztárszolgáltató megbízásából készült kutatásból, amelyben olyan munkavállalókat kérdeztek meg, akik jelenleg is kapnak cafeteriát.

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei HÍrlap

A válaszadók 37 százaléka számára a munkahelyválasztásnál fontos szempontnak számít, hogy legyen megfelelő cafeteriarendszer, 25 százalékuk szerint ez a három legfontosabb kritérium között szerepel.

Szintén 25 százalék nyilatkozott úgy, hogy a béren kívüli juttatások megszüntetése arra ösztönözné, hogy munkahelyet váltson.

A béren kívüli juttatások között továbbra is a SZÉP-kártya a legnépszerűbb. A kártyabirtokosok 63 százaléka olyan élményre is költött vele, amire egyébként a fizetéséből nem áldozott volna pénz.

Ráadásul a cafeteria-juttatások az elmúlt év eseményei közepette is igencsak jelentős szerepet játszanak a munkahelyválasztásban és a munkavállalók elégedettségében.

Habár a legfontosabb szempont továbbra is az alapbér, a dobogó másik két fokára a munkahely jó megközelíthetősége és az elvégzendő munka, más szóval a munkakör fért fel.

Ezeket követi a negyedik helyen a bér mellett kapott egyéb juttatási csomag tartalma. A munkavállalók 37 százalékának fontos, míg egynegyedük számára a három legmeghatározóbb szempont egyike a munkahely választás során a cafateriarendszer.

A cafeteriarendszer nem csupán a munkahelyválasztását befolyásolja, hanem a dolgozók háromnegyede szerint a lojalitását, megbecsültségének érzését is erősíti. A munkavállalók negyede a felmondást is megfontolná, ha megvonnák tőle a juttatást

– ismertette Lendvai Mónika, az OTP SZÉP kártya területi vezetője.

A cafeteriajuttatások népszerűségi sorát tehát a SZÉP-kártya vezeti – a juttatásban részesülők 90 százalékának biztosítják a munkahelyen. A jelenlegi gazdasági helyzetben még inkább felértékelődik a szerepe, hiszen ez teheti lehetővé, hogy a kikapcsolódás, feltöltődés ne vesszen el a dolgozók számára. Ezzel egyidejűleg az elfogadóhelyeknek is forgalmat biztosít.

Ugyanakkor a kártyatulajdonosoknak érdemes szem előtt tartania, hogy a zsebek közötti teljes átjárhatóság az idei év végével, december 31-én megszűnik, így aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, ennek megfelelően kell megtervezze az év hátralévő részére vonatkozó költéseit.