Már tavaly elszabadultak az árak Egy évvel ezelőtt arról számolt be a KSH, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva 16 százalékkal emelkedtek a mezőgazdasági termelői árak 2021 I–III. negyedévében. A növényi termékek ára 25, az élő állatok és állati termékeké pedig 1,7 százalékkal nőtt. A növényi termékeken belül a gabona és az olajos növények drágultak jelentősen, 34, és 37 százalékkal. Ez a mérték rendkívül magas volt, de még így is csak mintegy a fele az ideinek. A ráfordítási árak a tavalyi első kilenc hónapban 12 százalékkal emelkedtek, már akkor is főként az energia- és a műtrágyaárak növekedése következtében.