Aszálymegelőzési intézetet hoznak létre Budapesten

Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök este a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarország is aláírta a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Aszálymegelőzési Intézetének budapesti létrehozásáról szóló megállapodást az üzbegisztáni Szamarkandban. A tárcavezető kiemelte, hogy a világ jelentős részén súlyos problémát jelentenek a vizek okozta kihívások, így az aszály is, de a magyar vízipari technológiák sok helyen megoldást nyújthatnak.

A miniszter bejelentette, hogy az ülésen megszületett a döntés a TÁSZ befektetési alapjának létrehozásáról, amelynek munkájában hazánk is részt fog venni.

Beszámolt arról is, hogy az elmúlt 12 évben 2,5-szeresére nőtt a türk államokkal lebonyolított kereskedelem volumene, és mára meghaladta a 4,5 milliárd dollárt. A tárcavezető kitért arra is, hogy az európai földgázellátás egyetlen reális diverzifikációs forrása Azerbajdzsán, az ottani fokozott kitermelés jelenthet újabb számottevő biztonságos forrásokat.

Orbán: Magyarország békefórumként tekint a Türk Államok Szervezetére

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken – szintén a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján – jelentette ki, hogy Magyarország az ukrajnai háború szempontjából békefórumként tekint a szervezetre.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Kijelentette, Magyarország célja, hogy tűzszünet jöjjön létre Ukrajnában, és mielőbb béketárgyalások kezdődjenek, hiszen csak ez tud véget vetni az energiaválságnak is.

Méltatta Törökországot a magyar energiaellátás biztosításában játszott szerepéért is. Magyarország az energiaellátás szempontjából már most magas árat fizet, és az ellátás biztonságának feltétele a Törökországon keresztül vezető földgázvezeték, amely az egyetlen, teljes kapacitással működő vezeték kelet–nyugati irányban – mutatott rá.

Külön köszönetét fejezte ki a TÁSZ-tag Törökországnak egyebek között az élelmiszerválság elkerülésében tett sikeres közvetítői lépéseiért, hangoztatva, hogy egy ilyen válság újabb tömeges migrációs hullámot váltana ki, és ez közvetlenül érintené Magyarországot, amely csak idén 250 ezer illegális határátlépési kísérletet állított meg déli határainál.

A miniszterelnök megköszönte a résztvevők hozzájárulását ahhoz, hogy az aszálymegelőzési intézet Magyarországon jöhetett létre. A Türk Államok Szervezetének tagjai Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Azerbajdzsán, megfigyelőként pedig Magyarország mellett Türkmenisztán csatlakozott. A szamarkandi a 2009-ben alapított szervezet kilencedik csúcstalálkozója volt.