Egyre kedveltebb forgatási helyszín a filmesek körében a Hungexpo, ahol tavaly mindössze három nap nem forgattak a különböző, részben magyar, de többségében amerikai filmgyártók, akik körében gyorsan népszerű lett a sokféle igény kiszolgálására alkalmas helyszín.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Hungexpo mára a legnagyobb magyarországi filmstúdiók vetélytársává vált.

Szinte minden napra jut filmforgatás

A Covid alatt nemcsak a pavilonok korszerűsítése és új kongresszusi központ építése zajlott, hanem megszületett minden idők legjobb mentőötlete is, miszerint filmstúdióként is üzemelhetnének a különböző csarnokok. A filmezés már a 2020-as üzleti évet is megmentette, azóta pedig jelentősége tovább nőtt.

Az új üzletág rendkívül sikeres, a Hungexpo árbevétele 2022-ben 10 százalékkal meghaladta az eddigi rekordot is, összességében 9,5 milliárd forint körül alakult, aminek csaknem 20 százalékát már filmstúdióként termelték meg

– tájékoztatta a Világgazdaságot Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója.

Az adottságok eleve megvoltak

A gyors siker záloga, hogy a rendezvényközpont területén minden adott az új üzletág kiszolgálásához, konkrétan az őrzés, a parkolás, a catering és a nagy légterű pavilonok, vagyis a műszaki és a humán infrastruktúra egyaránt.

Ráadásul olyan hatalmas területről van szó, ahol különböző típusú rendezvényeket teljesen elkülönítve, akár egy időben is meg lehet tartani. Így lehetséges, hogy miközben fokozatosan beindult a kiállítási ágazat, és sorra nyitottak meg a különböző rendezvények tavaly,

a Hungexpo területén egy-egy napon akár több filmes cég is dolgozott,

miközben épp látogatók ezrei keresték fel az aktuális kiállításokat, vagy érkeztek a meghirdetett konferenciák egyikére.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A járvány miatt elsőként leállított és utolsóként zöld lámpát kapott iparág, a rendezvényszervezés területén érdekelt cég a kitettség csökkentését célozta meg a multifunkcionális kialakításával. Ez, mint az elmúlt időszakban már többször is kiderült, a legfontosabb döntésnek bizonyult. Legutóbb akkor volt életmentő, amikor a Covid már épp lecsengett volna, de máris kitört az ukrajnai háború, jó időre elbizonytalanítva a nemzetközi rendezvényszervezőket Budapest esetében.

Mára már nem háborús helyzetről, hanem egy akut állapotról beszélhetünk

– összegezte Ganczer Gábor.

A háborúval újra cserélődtek a nehézségek

A Hungexpo vezérigazgatója elmondta: az ukrán helyzet nem segít, de könnyebbség, hogy már legalább nem riadnak el amiatt Budapesttől a nagy konferenciaszervezők, ezáltal egyre több eseményre tudnak szerződni. Budapest versenyképességét növeli a viszonylag gyenge forint, az energiaár-robbanás kezelése viszont változatlanul nagy kihívás mindenkinek.

A rezsiköltségek megsokszorozódása nemcsak a kiállítások költségvetésén, hanem már eleve abban is tükröződik, hogy sok cég jelentősen csökkentette a marketingköltését.

Bár minden idők legnagyobb Agromashexpóját nyitják meg hamarosan,

nagy kérdés, hogy a következő kiállításokon, a Fehován és az Utazás kiállításon, majd a Construmán milyen fizetőképes vásárlóközönség várható, vagyis mennyi szabadon elkölthető pénz marad az infláció mellett az emberek zsebében.

Az év vége nem alakult rosszul a rendezvényiparban, bár a karácsonyi céges partikból tavaly kevesebb volt a békeidőkben megszokottnál – értékelte a piacot Ganczer Gábor, aki a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének elnöke is. Kedvező körülmény, hogy a szállodák nem vonultak az ősszel rezsikaranténba – tette hozzá.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hatalmas tapasztalat gyűlt fel

A kiállítási piac hazai zászlóshajója, a Hungexpo idén minden kiállítást megrendez, és arra készül, hogy a tavalyinál már több nagy nemzetközi konferenciának ad helyet. Összességében azon dolgoznak, hogy az élő rendezvények visszatéréséhez az új, kétezer fős kongresszusi központ és a sokrétűen variálható régi és új pavilonok megfelelő alapot biztosítanak.

A nemzetközi szinten is elismert budapesti kongresszusi és kiállítási központ olyan jó gyakorlatokkal jár élen, hogy a Hungexpo vezérigazgatóját bízta meg tavaly az anyacég vezetősége a torinói vásárközpont vezetésével, ennek érdekében a budapesti csapat nagy erőkkel kezdett dolgozni Ganczer Gábor irányításával.