Nagyjából 63 700 alkalommal vásároltak egymillió forint feletti összegért Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal a harmadik negyedévben, miközben egy évvel korábban még csak hozzávetőleg 28 800 ilyen tranzakció történt itthon és külföldön – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzforgalmi statisztikáiból.

Fotó: Kallus György / VG

Persze a múlt év harmadik negyedévében történt 419,1 millió kártyás vásárlási műveleten belül a néhány tízezer, milliós tétel részesedése ezrelékekben mérhető, ám így is figyelemre méltó a számuk hirtelen megugrása. A vásárlási forgalmon belül viszont már nem kell nagyítóval keresni az egymillió forint feletti tételek szeletét:

miután az összértékük egyetlen év alatt közel a két és félszeresére, 177,4 milliárd forintra ugrott, a teljes vásárlási forgalmon belüli részesedésük is 2,6-ről 4,7 százalékra nőtt.

A kártyás vásárlási forgalmon belül egyébként a 10 ezer és 50 ezer forint közötti tranzakciók adták 2022 harmadik negyedévében a legnagyobb, 39,7 százalékos szeletet, miközben a 10 ezer forint alatti sáv 29,1 százalékkal részesedett a tortából. A műveletek száma szerinti megoszlást vizsgálva persze egész másként fest a kép: ott a tranzakciók csaknem négyötödét a legfeljebb 10 ezer forint értékű műveletek adták, miközben 18,3 százalékát a 10 ezer és 50 ezer forint közöttiek, míg a maradék, vékony szeletkén osztoztak az 50 ezer forintnál nagyobb értékűek.

A nagy összegű vásárlási tranzakciók számának megugrása több okkal is magyarázható lehet: például azzal, hogy az elmúlt években a kártyás vásárlások növekvő elfogadottsága mellett a kártyaelfogadói hálózat is látványosan fejlődött Magyarországon, vagyis a kártyabirtokosoknak egyre több helyen van lehetőségük plasztikkal fizetni, ott is, ahol eddig ez nem volt jellemző. Egy másik ok, hogy

a múlt év elején több tetemes extra juttatásban részesült a lakosság, amely a nagyobb összegű költések számát is megdobhatta,

ráadásul eközben több, a lakossági fogyasztást fűtő támogatási program is futott, ami szintén hozzájárulhatott a nagy összegű vásárlások számának növekedéséhez. (Az utóbbiaknál elég csak az igen nagy sikerű Otthonfelújítási programra gondolni.)

Az MNB adataiból egyébként az is kiderül, hogy a harmadik negyedévre nagyot nőtt az egy kártyás vásárlásra jutó átlagos érték:

8930 forint körül mozgott, ami 11,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi, nagyjából nyolcezernél.

Érdekes emellett, hogy az egymillió forint feletti sávban átlagosan 2,78 millió forintot fizettek a plasztikjaikkal a magyarok, kereken 10 százalékkal többet a 2021 harmadik negyedévére kimutatható 2,53 milliónál.