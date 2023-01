A hét végén Tatár Csilla Instagram-posztjával kapcsolatban több magyar influenszer szólt hozzá vagy osztotta meg a műsorvezető-producer felháborodott bejegyzését egy cukorbetegek számára készült gyógyszerről, amely hónapok óta országos hiánycikk, mivel sokan fogyókúrás szerként alkalmazzák.

A poszthoz többek között a szintén műsorvezető-influenszer Lilu is hozzászólt, megemlítve, hogy a bejegyzéssel Tatár Csilla „darázsfészekbe nyúlt, de muszáj volt”, mert már annyian használják nem orvosi indokkal ezt a szert. A kommentelők – akik két lehetséges gyógyszert is megneveznek – szerint több híresség úgy is alkalmazza ezeket, hogy közben egy másik „csodakapszulát” reklámoz, de valójában ezek egyikével fogy. Az interneten futótűzként terjedő információk nyomán számos országban hiánycikké vált az akár látványos súlyvesztést is eredményező termék. Egyébként a diabétesszel élők egy részének életmentő szerről, az Ozempicről a Világgazdaság is írt, kiemelve számos mellékhatását, amelyről a meggondolatlan karcsúsodni vágyók nem tájékozódnak.

Az év eleje kétségtelenül a fogyókúrák szezonja.

Magyarországon a felnőtt lakosság több mint kétharmada túlsúlyos – derült ki egy tavalyi kutatásból, ahogy az is, hogy sokan még mindig a karanténkilókkal küzdenek. A január ideális időszak a fogadkozásokra, talán a karácsonyi túlevés és -ivás miatt sokan valós kellemetlenségeket is éreznek, ami elhatározásra, változtatásra késztetheti őket. Tavaly ebben az időszakban a felnőttek csaknem ötöde tűzte ki célul a fogyást, zömében nők.

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a sikeres súlyvesztés 80 százalékban az étkezés megreformálásán múlik, 20 százalékban pedig a mellé tett mozgáson.

Aki komolyan gondolja, nem is fogyókúráról, hanem életmódváltásról beszél, amely során önuralommal, türelemmel, sok tanulással, tájékozódással összeállít egy egyénre szabott, az esetleges egészségügyi problémáit figyelembe vevő és hosszú távon fenntartható étrendet, és fix időpontot biztosít a naptárjában az edzettségi szintjéhez passzoló mozgásnak. Mindennek köszönhetően elsősorban egészségesebb lesz, másodsorban elérheti az adottságainak megfelelő testsúlyt.

Mennyibe kerül egyheti diétás étel?

Sajnos kevesek vágnak bele igazán megfontoltan az életmódváltásba, a fogyni vágyók többsége egyszerűbb és rövid távon működő megoldást keres, például az éppen aktuális divatdiétát választja.

Online étrend (Így fogyhat le tavaszig tíz kilót) és mozgásterv ezernyi helyen található, de a probléma itt is az, hogy egyik sem egyénre szabott: lehet, hogy tízből öt embernek bejön, de ötnek nem ajánlott.

Arról nem is beszélve, hogy kettő-három-négy diétás hét után egyből visszatérni a korábbi, egészségtelen típusú étkezéshez – értelmetlen.

Diétás menüt több szolgáltatótól is rendelhet, aki nem szeretne főzni. A Katus Attila nevével fémjelzett menüsornál a levesek 700–1000, a főételek 1000–2000 forint közötti áron kaphatók, de egyben is rendelhető reggeli-ebéd-vacsora menü, ami napi 3800 forint körüli összegre jön ki. Béres Alexandra 21 napos Intenzív Súlykontroll diétájánál (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora) a heti ár (hat napra) 26 400 forint. A Tomán-diéta rendszerében elérhető például ötnapos csomag, amely akciós áron 17 091 forint – látványos fogyást ígér éhségérzet és izomveszteség nélkül, sós és édes termékeket, snackeket, étrend-kiegészítő italport és egy shakert tartalmazva. A sztármentes Egészségkonyhánál az „alakformáló” ételek esetében választható főétel 900, de nagyobb adag 1900 forintért is.

A kapszulák szűnni nem akaró népszerűsége

Sokan az evési szokások változtatása nélkül fogynának, és szívesen elhiszik például azt, hogy ha egy híresség által reklámozott kapszulát megvásárolnak, az náluk működni fog. Millió szakértő elmondta már, hogy ezen az úton maximum a pénztárcánk lesz könnyebb. Épp a nyáron rótt ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 32 milliós bírságot a Fatbond fogyókúrás termék forgalmazójára és egy reklámügynökségre, amiért téves besorolás szerint, valamint megtévesztő állításokkal népszerűsítették a fogyasztószert. A hirdetések megalapozatlan, megtévesztő állításokkal (például „három világszabadalommal védett recept”) próbálták elnyerni a vásárlók bizalmát.

A cég egészségügyi szakember, ismert színész, fitneszbajnok és több mint harminc influenszer közreműködésével terjesztette a jogsértő hirdetéseket, miközben a jogszabályok gyógyászati segédeszköz esetében ezt tiltják. A 90 kapszulát tartalmazó doboz ma 8 és 11 ezer forint közötti áron kapható, napi hármat javasolnak bevenni, és maximum 30 napig szedhető (majd öt nap szünet után újrakezdhető a kúra), ezalatt 2,5 kiló súlycsökkenést ígér az elvben a jólakottság érzését adó szer. 60 darabos fogyasztókapszulát kaphatunk már 4000 forinttól, a téma egyik legismertebb influenszere, Kasza Tibi Challenge nevű, diétát segítő kapszulájából egy doboz majdnem 12 ezer forint.

Milyen áron dolgoznak a személyi edzők?

Aki a mozgásba is belevágna a diéta mellé, első körben nem árt, ha személyi edzővel állítja össze a rá szabott edzéstervet. A személyi edzés árai 4 ezer forinttól a 15 ezer forintos nagyságrendet is elérhetik. Persze nem mindegy, melyik településen és milyen képzettségű, hírnevű személyi edzővel szeretnénk dolgozni. Az állapotfelmérésnek és az edzésterv elkészítésének külön ára van (6 ezer forinttól), ahogy az edzéskövetésnek (4 ezer forinttól) is.

A csoportos óráknál a napi jegyek 1900 forint körül indulnak. A bérletes konstrukcióknál többféle opció választható, attól függően, hogy a kondirészleget és/vagy a csoportos órát részesíti előnyben a mozogni vágyó. Aki délelőtt is időt tud szakítani az edzésre, annak léteznek jutányosabb árú, félnapos bérletek, amelyek 14 óráig használhatók. Aki egyben kiadna egy nagyobb összeget egy éves bérletre, az vidéken ezt akár 90 ezer forintból is megúszhatja, Budapest egyik luxusedzőtermében viszont a 10 alkalmas bérletért kérnek 99 ezer forintot. Igaz, abban ingyenes gyerekmegőrzés, parkolás, a teljes fitnesz-wellness részleg használata, egy csoportos óra és törülközőhasználat is benne foglaltatik. Az éves bérlet itt 690 ezer forint.

Tény, hogy már a megnövekedett testtömeg 10 százalékának elvesztése is pozitív hozadékkal jár: javítja a szívműködést, a vérnyomást és a vérzsír értékét, tehát ésszel táplálkozni mindenképp kifizetődő.

A Semmelweis Egyetem szakértői is megerősítik, hogy a rosszul értelmezett fogyókúrák viszont az anyagcsere teljes felborulását és krónikus betegeknél akár hirtelen szívmegállást is okozhatnak. A bevitt kalória túlzott mérséklése során ugyanis nem zsírt, hanem izmot veszít a szervezet, ami gyengeséghez és erőtlenséghez vezet, így a napi munkavégzést is negatívan befolyásolja. A nemzetközileg is elfogadott ajánlások szerint a lassabb ütemű, heti fél-egy kilogrammos fogyás tekinthető egészségesnek, ekkor van esély arra, hogy valóban a zsír csökken.

Dietetikussal konzultálni (15-40 ezer forint egy óra) és személyre szabott étrendet összeállítani talán a leghasznosabb. A mai felfogás szerint – ha nincs egészségügyi indoka – már nem szükséges egyes nyersanyagok, élelmiszerek megbélyegzése, de valójában a kalóriaszámlálás vagy az állandó mérlegelés sem. Sokkal fontosabb figyelni a test jelzéseire, hiszen naponta eltérő mennyiségű szellemi és testi erőfeszítést végzünk, ezeket is figyelembe véve érdemes az étkezésünket folyamatosan alakítani.