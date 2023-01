Az infláció decemberben 24,5 százalék volt, az emelkedést teljes mértékben az üzemanyagársapka decemberi kivezetése okozta – kezdte a háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a monetáris tanács idei első kamatdöntő ülését követően, miután változatlanul 13 százalékon hagyta az alapkamatot. A szakember szerint a dezinflációs hatások a következő hónapokban erősödnek.

Az élelmiszerpiacon a tavaszi hónapokban körvanalazódik a fordulat.

Ezek döntően külső hatások eredménye, de a szűkülő belső kereslet is egyre jobban megjelenik az árakban.

Üdvözöljük, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálódik

-modnta a szakember, hozzátéve, hogy az MNB szorosan együttműködik a hivatallal.

Fotó: Kurucz Árpád

A monetáris tanács továbbra is türelmes megközelítésre törekszik a kamatpolitikában. Tovább szigorítják a kötelező tartalékeszköz likviditását azzal, hogy a kötelező tartalékrátát 5 százalékról 10 százalékra emeli, amit április elsejével hajt végre, de a rugalmasságot is meghagyja. Továbbra is a kulcs, hogy a monetáris transzmisszió minél hatékonyabban működjön.

Arról is döntöttek, hogy az MNB a következő hónapokban is biztosítja az energiapiachoz szükséges devizalikviditási igényt.

Az infláció így néz ki

Decemberben 24,5 százalék volt az infláció, a havi átárazások szintje továbbra is magas, decemberben azonban már csökkent. Ugyanakkor a januári-februári időszakban kiemelt szerepe lesz a havi átárazásoknak. Emlékeztetett, hogy januárban van egy technikai hatás, ami érvényesül, ez pedig az üzemanyag ársapka kivezetése. De ettől függetlenül egyre inkább a dezinflációs hatások fognak érvényesülni.

Lassul a gazdasági növekedés

Technikai recesszió az, amit megfigyelhetünk a magyar gazdaságban

- mondta, hozzátéve, hogy ezzel együtt az éves növekedés pozitív tartományban maradhat. A munkaerőpiac továbbra is feszes Virág Barnabás szerint. A kiskereskedelmi forgalom viszont szűkül, ami az árazási döntésekre egyre nagyobb hatással lesz, ezt mutatják az árazási várakozások. Bár magas szinten állnak, az elmúlt hetekben csökkentek az őszi csúcsokat követően.

Javul a folyó fizetési mérleg egyenlege

Túl van a mélyponton a folyó fizetési mérleg egyenlege az MNB alelnöke szerint, annak ellenére, növemberben a vártnál rosszabb lett, de szerkezetében látható a javulás. Az áruforgalom oldalán a novemberi adatban megjelenhettek egyedi hatások, amelyek a nagy kapacitásnövelő hazai beruzásokhoz kapcsolódnak.

A hozamgörbe jelentősen csökkent

A hozamgörbe október óta 250-300 bázsiponttal csökkentek, ami az árstabilitás elérését is segíti.

Továbbra is a türelem a kulcsszó

Hangsúlyozta, hogy türelmes megközelítést indokol a bizonytalan környezet a monetáris politikában. Globálisan fordulat jelei látszódnak, de továbbra is kockázatot jelenta feltörekvő piacokon a meghatározó jegybankok monetáris politikája.

A bankközi likviditás tartós lekötése a cél

A kötelező tartalékráta tovább emelkedik, ez 10 százalék lesz áprilistól. Emellett rendszeres diszkontkötvény aukciókat fognak végrehajtani.

A jegybank a piaci stabilitás érdekében továbbra is alkalmazza az egynapos betéti gyorstendereket, változatlanul 18 százalékon

- hangsúlyozta Virág Barnabás. Az európai energiaválság rémképe enyhült szerinte, aminek köszönhetően a befektetői hangulat is javult, viszont a háborús helyzet és a meghatározó jegybankok monetáris politikája nem változott. A piaci stabilitásra ható belső tényezők között említette a folyó fizetési mérleg egyenlegét, illetve az EU-megállapodást.

Kérdésekre válaszol Virág Barnabás

Az MNB alelnöke azt mondta, hogy az árbér spirál és az ár-profit sprirált vizsgálni kell, az MNB számításai szerint több olyan ágazat van, ahol az elmúlt évben a költségeket meghaladó áremelkedések zajlottak, ami hozzájárult az infláció gyors emelkedéséhez. Az árbér spirál kapcsán óvatosságra intett, szerinte két hatás érvényesül az árak és a bérek viszonylatában. Azok a munkavállalók, akik alacsonyabb bérkategóriában találhatóak, nagyobb eséllyel váltanak munkát, ami a bérindexben magasabb növekedést jelez, ugyanakkor ilyet csak olyan vállalkozás engedhet meg magának, képes magasabb bért kifizetni, szerinte ez egy minőségi változásra utal szerinte. Emellett van egy a feszes munkaerőpiac, ami a bérnövekedést generálja. A profit vezérelt inflációról azt mondta, ez nem magyar sajátosság, más országokban is vizsgálják a hatását.

A kockázati megítélésről elmondta, hogy folyamatosan értékelik, ebben vannak külső-belső faktorok. Ebben a térben olyan trendszerű javulásnak kell bekövetkeznie, ami képes az infláció trendszerű csökkenését támogatni.

Nem elég egy- két hónap pozitív elmozdulása

- hangsúlyozta Virág Barnabás.

A Fitch pénteki kilátás rontását nem kívánta kommentálni, szerinte az üzenet egyértelmű, amit figyelembe kell enni, "minden ilyen minösítés bizonyíték arról, hogy a gazdaság hogyan működik", fogalmazott. Az MNB álláspontja, hogy a lépéseikkel mindent megtesz, hogy a monetáris transzmisszió hatékonyan működjön.

A folyó fizetési mérleget három hatás fogja alakítani az MNB alelnöke szerint, az egyik a gázár, ami két hónapos késéssel jelenik meg az adatokban, a novemberi adatok még a szeptemberi árakat követték, szerinte decemberben lesz látható markánsan. A második hatás a belső kereslet alakulása, amely egyre óvatosabbá vált az elmúlt hónapokban, október- november folyamán csökkent a kiskereskedelmi forgalom, amin keresztül a gazdaság importigénye is mérséklődik. Harmadik hatás az export, az ipar teljesítménye kedvezően alakul a kiépülő kapacitásoknak köszönhetően. A novemberi adatokban megjelenhetett a készletfelhalmozás hatása, ez egy-egy hónapra befolyásolhatjaa a statisztikát.

d