A növekvő nemzetközi nyomás ellenére sem változott a magyar kormány álláspontja, ki kell maradni a háborúból - jelentte ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, miután a héten kihelyezett frakcióülést tartottak a kormánypártok, majd szerdán a kabinet is ülésezett. A tárcavezető hozzátette, Oroszország megsértette a nemzetközi jogot, ezért jogilag is ő felel ezért a háborúért, ugyanakkor a szankciók szerinte károsak, a magas inflációt is velük indokolta. Arról is beszélt, hogy a kormánypártok várhatóan megszavazzák Svédország és Finnország NATO tagságát, kirúgták a pedofil botrányban mulasztó tankerületi vezetőt, jön a gyermekvédelmi törvény szigorítása.

Kivételesen szombaton tartja a kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivó. A szokatlan időpontot vélhetően a sűrű hét magyarázhatja, balatonfüredi kihelyezett frakcióülés után szerdán volt kormányülés. A várható témák között biztosan ott lesz az ukrajnai háború, az uniós szankciók, az infláció elleni harc, valamint az uniós források kérdése. Fotó: Illyés Tibor

Véget ért a kormányinfó Véget ért a kormányinfó, köszönjük a figyelmüket! Kárpátalja messze van a háborús zónától Csekély annak a valószínűsége, hogy az orosz csapatok eljussanak Kárpátaljára, mondta a miniszter, aki az elmúlt egy év alapján jutott erre a következtetésre. Megállt az EU bővítése, hiába várnak a balkáni országok Az Európai Unió nincs abban az állapotban, hogy újabb tagállamokat vegyen fel Gulyás szerint. Úgy látja, hogy méltánytalanságot követ el EU a balkáni országokkal szemben. Pedig szerinte ezek a tagállamok sokat tettek a csatlakozásukért. Nem látok arra garanciát, hogy a következő években egyhangú támogatás jöjjön létre a balkáni országok belépéséhez - fogalmazott a miniszter. Épül az oltóanyaggyár, de nem dőlt el, hogy mit fognak gyártani Épül a debreceni oltóanyaggyár- mondta újságírói kérdésre a tárcavezető, aki szerint most azt kell megvizsgálni, hogy van-e még értelme covid elleni vakcinát gyártani. Magyarország közvetítene a háborúban a hadviselő felek között A tűzszünet alapja, hogy necsak Ukrajna tárgyaljon a békéről, hanem Amerika is, mondt a miniszter, aki szerint heroikus küzdelmet vívnak az ukránok. Kicsit esélyt lát arra, hogy a magyar kormány lesz a mediátor, de készen áll erre a feladatra, tette hozzá. A Fudan Egyetem a beruházási stop áldozata lett A Fudan Egyetem a beruházási stop áldozata lett a miniszter szerint. El kell dönteni, hogy belátható időn belül van-e realitása, hogy ez a campus létrejöjjön. Megmaradhat idén a magyar gazdaság növekedési többlete Átlag fölött növekedhet idén a magyar gazdaság a tárcavezető szerint, majd hangsúlyozta, ugyan lassult tavaly év végén a növekedés, emiatt technikai recesszióba kerültünk, de szerinte éves bázisú növekedési adatokat érdemes figyelni. Az idei első negyedévben lesz a legmélyebben a növekedés, ezzel együtt úgy látja, hogy 2023-ban jó eséllyel elérhető az 1,5 százalékos gazdasági növekedés. A magas magyar energiakitettség az oka a rekord inflációnak Nekünk az energiakitettségünk lényegesen nagyobb, mint más európai országoknak - magyarázta Gulyás Gergely, hogy miért magasabb az infláció, mint máshol Európában. Hangsúlyozta, nem üres frázis, hogy ellenzi a magyar kormány a szankciókat. Az élelmiszerinflációt pedig az import korlátozásával és a beszerzési árak megugrásával magyarázta. Jogi értelemben 100 százalékban Oroszország a felelős a háborúért Jogi értelemben 100 százalékban Oroszország a felelős a háborúért - mondta a miniszter, aki szerint érdekes kérdés, hogy ha a NATO megadta volna a biztonsági garanciákat Oroszországnak, akkor alakulhatott volna-e másképp, de szerinte ez egy hitvita, aminek nem most van itt az ideje. A szlovák külügyminiszternek orvoshoz kellene fordulnia Pillanatnyilag nincs szlovák kormány, ez nehezíti a dolgokat - mondta Gulyás Gergely a szlovák külügyminiszter magyar miniszterelnököt pocskondiázó szavairól. A tácavezető egyetért Németh Zsolttal, hogy a szlovák miniszternek orvoshoz kellene fordulnia. Helezte, hogy kormánykoalíció van Szlovákiában, ami elég sokszínű. Előfordul, hogy bolondok is bekerülnek a koalícióba - fogalmazott. Több mint 2 milliárd euróba került eddig a határvédelem Magyarországnak Magyarország eddig több mint 2 milliárd eurót fordított határvédelemre, emiatt többször is írtak levelet a bizottságnak, hogy legalább részben térítsék meg. Arra a kérdésre, hogy változott-e Brüsszel álláspontja a migráció és a határvédelem ügyében, azt mondta, inkább a tagállamok álláspontja változott. Emlékeztetett, hogy Magyarország ellen eljárás is van folyamatban a migráció lassítása miatt. Indoklás nélkül senki nem vetet le a kormány a szankciós listáról Indoklás nélkül senkit nem akart a magyar kormány a szankciós listáról levenni Gulyás szerint. Hangsúlyozta, van egy álláspontbeli különbség,akiknek a háború kitörésében nincs közvetlen szerepe, azokat ne kelljen generálisan büntetni. A külügy minden egyes esetben tekintettel van erre a szempontra. A kormány egyetért Svédország és Finnország NATO felvételével, a kormánypárt válaszokat vár A kormány egyetért Svédország és Finnország NATO felvételével, ezért is terjeszti be ratifikációra a javaslatot. Habár a többség támogatása meg lesz, ettől függetlenül szeretnének válaszokat kapni a tájékozódó látogatások alkalmával. Az elemzői várakozásoknál gyorsabban törné le az inflációt a kormány Szeretnénk gyorsabban letörni az infláció, mint amit a közgazdasági elemzők várnak - mondta a miniszter, aki arra viszont nem reagált, hogy a nyárra milyen inflációs ütemre lehet számítani, de hangsúlyozta, az év végére egy számjegyű lehet. Belátható időn belül találkozhat Orbán és Netanjáhú Európán kívül több ország is a fegyverszünetet preferálja, a világban többen vannak, akik azon az állásponton vannak, hogy a tömeges öldöklésnek nincs értelme. Izrael is ez utóbbi csoportba tartozik. Jelezte, hogy belátható időn belül sorra kerül a magyar miniszterelnök és Netanjáhú közötti találkozó, ha személyesen nem is, de telefonon viszont rendszeresen egyeztetnek. Idén lezárulhat a ferihegyi reptér visszavásárlása Korábban Orbán Viktor Medgyesy Pétertől azt kérte, hogy ne adják el a repteret, ám mégis eladták. Ezért most azon van a kormány, hogy visszavásárolja. Az a reményünk, hogy idén lezárul az adásvétel - fogalmazott a tárcavezető. Két ütemben emelkedik az ápolók bére Két ütemben jelentős szakdolgozói béremelés várható, előbb nyáron, majd jövő márciusban. A finn igazságszolgáltatás a jogállam kevesebb garanciáját tartja, mint a magyar Magyarország egy erős NATO-ban érdekelt a miniszter szerint, viszont az már egy más kérdés, hogy Finnországból és Svédországból hazug kritikák érték Magyarországot. Úgy, hogy a finn igazságszolgáltatás a jogállam kevesebb garanciáját tartja, mint a magyar. Ezért az országokkal szemben is vannak felvetéseik, amelyek a kormánypárti frakcióülésen is vitát váltott ki sajtóhírek szerint. Mindkét országtól azt várjuk, hogy több tiszteletet adjanak Magyarországnak - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a végén ő meg fogja szavazni a ratifikációjukat. Brüsszel asztalán pattog a labda Az igazságszolgatás és az egyetemi alapítványok esetében a bizottság asztalán pattog a labda, válaszolta újságírói kérdésre tárcavezető, aki szerint a brüsszeli testület ma poltikai alapon működik. Április után lehet új gázárakat megállapítani Gulyás jelezte, a gáz köbméterenkénti átlagára októberben Európában 2 euró 54 cent, majd decemberben 1 euró 43 cent volt, Magyarországon a rezsicsökkentett ár 25 cent, az afölötti rész 1 euró 75 cent volt. Az árakat áprilisig határozták meg, utána lehet csak új árat megállapítani. Mint elmondta, hogy a tározókat a jelenleginél mindenkinél magasabb árakon tudta feltölteni. Nincs végleges döntés nemzeti tüzépekről Nincs végleges döntés a nemzeti tüzépekről - mondta Gulyás Gergely, aki nem kívánta megerősíteni, hogy igaz a hír. Volt egy javaslat, amit a kormány megvitatott, a végső döntést az Országgyűlés fogja meghozni. Jelezte, hogy ugyan most sokan élnek vele, de exporttilalom hosszú távon nehezen kivitelezhető. Minél távolabb vagyunk az orosz határtól, annál jobb Az a jó, ha a magyar határ távol van az orosztól, minél távolabb vagyunk az orosz határtól, annál jobb - válaszolta szintén újságírói kérdésre, hozzátéve, hogy ezért is támogatja Magyarország Ukrajna szuverenitását. A kijevi látogatás technikai előkészületei zajlanak A technikai előkészületek zajlanak, ahogy a külügyminiszter is jelezte - mondta újrságírói kérdésre, hogy mikor utazik Kijevbe Orbán Viktor. Hozzátette, a két ország közötti vita az ukrán nyelvtörvényből fakad, szerinte jó lenne, ha egy ilyen találkozó létrejönne, akkor ezekben a vitás kérdésekben is lenne előrelépés. A magyar állam történetében a legnagyobb humanitárius segítséget nyújtotta Ukrajnának Ukjrajnát is támogatják - hangsúlyozta a miniszter, humanitárius eszközökben a magyar állam a legnagyobb segítséget nyújtotta, ami szerinte helyes volt. Ettől függetlenül úgy látja, a szankciókkal lábon lőtte magát Európa, mint mondta, kifizettük előre ennek árát az oroszoknak. A magyar és a vatikáni álláspont áll legközelebb egymáshoz a háború ügyében Nagy megtiszteltetés, hogy a pápa Magyarországra látogat a miniszter szerint. A két évvel ezelőtti látogatás az újabb azt mutatja, hogy Magyarországot a Vatikán megbecsüli, tehát a két állam közötti kapcsolat kiváló. Szerinte a magyar és a vatikáni álláspont áll legközelebb egymáshoz az orosz-ukrán háború ügyében. Magyarország szuverén ország, a választók felhatalmazása alapján hoz törvényeket Bármilyen visszhang lesz, nem érdekel bennünket - válaszolta azon újságírói kérdésre Gulyás Gergely, hogy milyen visszhangra számítanak a gyermekvédelmi törvény szigorítása miatt. Hangsúlyozta, Magyarország szuverén ország, a választók felhatalmazása alapján hoz törvényeket. Elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan az orvosi kamara magatartása Elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan az orvosi kamara magatartása, mondta Gulyás Gergely arról, hogy etikai vizsgálatot kezdeményezett egy orvossal szemben, aki tájékoztatást tartott az új ügyeleti rendszerről. Szerinte ez a hatalommal való visszaélés Soha az elmúlt 32 évben ilyen nem tapasztaltunk - fogalmazott a tárcavezető, aki azt ajánlotta, ha politizálni akarnák, akkor lépjenek be egy pártba. Azt várják az elnöktől, hogy kérjen bocsánatot. Elbocsátották a pedofil botrányban mulasztó tankerületi vezetőt Tűrhetetlen és elfogadhatatlan - mondta a pedofil botrányról a miniszter, miután előző nap Orbán Viktor találkozott Pintér Sándor belügyminiszterrel. Hozzátette: a tankerületi vezetőt azóta elbocsátották. A gyermekvédelem ügye a miniszter szerint az egyik legfontosabb kérdés, a népszavazáson 3,7-3,8 millióan nyilvánítottak erről véleményt, ami 1990 óta a legnagyobb támogatottságot kapta a népszavazások között. Ezért a kormány a gyermekvédelmi szabályokat áttekinti, gyors, átfogó vizsgálatot folytatnak le a jövőben. Így a gyermekvédelmi törvények szigorítása a kormánypártok feladata. A kormány elkötelezett a hiánycél tartása mellett A választás évében csökkent a költségvetés hiánya, ez nem mindenhol sikerült - mutatott rá Gulyás Gergely, ezt idén folytatják. A kormány elkötelezett a 3,9 százalékos hiánycél mellett, ehhez azonban extra bevételekre is szükség van. Így az energiaszektor, a bankok, a multik és a gyógyszeripari cégeknek továbbra is lényegesen nagyobb arányban kell terhet viselniük. Az extraprofitaadót idén is be kell fizetniük - szögezte le. Csúcson a foglalkoztatás A magyar gazdaság erejét mutatja, hogy miközben jelentősen emelkedtek az energiaárak, ennek ellenére 46 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Hangsúlyozta, ezzel együtt a szankciók hatása az árakra rendkívüli, ez látható az élelmiszerárakban. A családokat és a nyugdíjasokat továbbra is védi a rezsicsökkentéssel a kormány - tette hozzá. Emellett a válalkozásokat a gyármentő programmal is segítik. A külföldi tőkebeáramlás is azt mutatja, hogy folyamatosan növekszik évről évre, ezért ezt a beruházásösztönző politikát továbbra is támogatni fogják. Egyre több a józan hang Több józan hang is elhanzott a miniszter szerint, a kínaiak részéről is van már ilyen. Szerinte ha a NATO részt vesz ebben a háborúban, akkor az a 3. világháború veszélyével járhat. A magyar érdek továbbra is kiamaradni a háborúból A héten csütörtökön még frakcióülést volt - indkolta a szokatlan időpontot a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető hozzátette: a szerdai kormányülésen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy kell-e változtatni a magyar állásponton. Európa egyre inkább sodródik bele a háborúba, Magyarországra emiatt egyre nagyobb nyomás helyezedik - mondta, hozzátéve, hogy a magyar érdek, továbbra is kamaradni a háborúból. Hangsúlyozta, a magyar álláspont nem változik, sörgeti a kormány a mielőbbi fegyverszünetetet a kabinet. Ugyanakkor jelezte, Ororszország sértette meg a nemzetközi jogot, ezért Magyarország segíti az ukránokat.

