Olcsóbb lesz a gázolaj péntektől, a benzinesek viszont rossz hírt kaptak.

Az extraprofitadók ellenére is nagyra hízhatott a Mol nyeresége, újabb csúcsév a láthatáron A negyedik negyedévben is egymilliárd dollárt meghaladó eredményt várnak az elemzők a Moltól. Az olajtársaság 2022-ben a 4,1-4,4 milliárdos vezetőségi EBITDA-célt is bőven túlteljesíthette.