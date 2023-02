Gulyás miniszter úr szombaton folytatja az önök tájékoztatását – így köszönt el Kocsis Máté az újságíróktól csütörtökön Balatonfüreden, miután Simicskó Istvánnal sajtóbeszélgetést tartottak a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését követően.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Az esemény hosszúra nyúlt, majdnem két órán át tartott. Ennek a végén jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője, hogy

már karcolgatják a kormányinfók időkeretét és azt majd a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton folytatni fogja.

Kocsis Máté nem fogalmazott egyértelműen, de jó eséllyel arra utalt, hogy holnap kormányinfó készül. Erről a hivatalos bejelentést a kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra szokta megtenni a közösségi oldalán, de egyelőre ennek nincs nyoma.

Mi lehet a téma a szombati kormányinfón?

A szombati kormánybejelentések nem példa nélküliek, igaz, nem is gyakoriak. Legutóbb október 22-én esett szombatra a kormányinfó, akkor egyebek mellett a kamatstopok kiterjesztését hozták nyilvánosságra. De szintén szombatra esett az egykori hatósági áras üzemanyag felhasználásának szigorítása is. Hogy most mi indokolja a hétvégi időpontot, az egyelőre talány.

Sokan arra számítanak, hogy ezúttal is rendkívüli fejlemények vannak készülőben.

Ez könnyen lehet, hiszen sűrű volt a hét. A hét közepén kormányülés volt, a kabinet és a kormányfő egyértelműen harcot hirdetett az infláció ellen. A kormánypártok Balatonfüreden tanácskoztak, amin a miniszterelnök is beszélt zárt ajtók mögött. Több döntés és irány is születhetett a jövő intézkedéseiről, amelyeket most a nyilvánossággal is ismertethetnek.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Persze az is lehet, hogy pusztán az időszűke miatt esik szombatra a kormányinfó. Utoljára február 9-én, több mint két hete számolt be a kormány lépéseiről Gulyás Gergely, vagyis ugyancsak időszerűvé vált egy újabb alkalom.