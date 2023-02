Holnap 10.00-től kormányinfó! – jelentette be a kormányszóvivő a közösségi oldalán.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Szentkirályi Alexandra több részletet egyelőre nem árult el, de az biztos, hogy majdnem egy hónapos szünetet követően,

január 12-e után újra lesz kormányinfó, amelyen bejelentik a legújabb kormánydöntéseket.

Ezekből biztosan lesz jó néhány, tekintve hogy hétfőtől háromnapos stratégiai kormányülést hirdetett meg Orbán Viktor kormányfő, ami tehát ma, szerdán ér véget. Még múlt pénteken derült ki, hogy a miniszterelnök Sopronban hívta össze a kabinetet. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke akkor az Origónak jelezte, hogy a kormányülést követően, csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón számol be az eredményekről Budapesten.

Az előzetes várakozások szerint számos kardinális téma került asztalra Sopronban. A kormányülésnek nemcsak az adott kiemelt hangsúlyt, hogy három napig tartott, hanem az is, hogy ezen a héten

csütörtökön és pénteken Brüsszelben EU-csúcsot tartanak, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.

A magyar álláspont rögzítése mindenképpen megtörténhetett Sopronban, már csak azért is, mert a tizedik uniós szankciós csomag tervezete tartalmaz energiára vonatkozó tiltásokat is. A kormányülésen a napirendi pontok között szerepelt Magyarország energiastratégiája, különös tekintettel az infláció elleni küzdelemre. Ennek részleteiről Gulyás Gergely jó eséllyel be fog számolni. Nem maradhatott el az Ukrajnában dúló háborúról való egyeztetés sem, ahogy a hírek szerint a vidékfejlesztési stratégiát és a magyar tudomány perspektíváit is megtárgyalta a kabinet.