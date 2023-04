A február sem hozott áttörést a lakossági hitelek piacán, változatlanul nagyon alacsony szinten mozog a kereslet – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A jegybank statisztikái szerint az év második hónapjában mindössze 33,1 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a háztartások, ami már a januári 40,8 milliárdtól is jelentősen elmarad, az egy évvel korábbi volumennek pedig kevesebb mint a harmada. A babaváró hitelnél sem javult számottevően a helyzet: bár a 12,1 milliárd forintnyi új szerződés határozott előrelépést jelent a januári 7 milliárdhoz képest, az egy évvel korábbi 31,1 milliárdtól messze elmarad. Látványosan szenved a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca is: februárban is alig sikerült átlépni az ötmilliárdos küszöböt az új szerződéseknél.

Az egyetlen, jelentősebb keresletet generáló fogyasztásihitel-terméknek így most a személyi kölcsön számít, amelynél a második hónapban regisztrált 35 milliárd forintnyi új szerződés csak kisebb mértékben maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől, a januárit pedig bő ötmilliárd forinttal meg is haladta.